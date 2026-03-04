El Gurí volvió a destacarse en el Karting Entrerriano

El Karting Entrerriano tuvo su apertura de temporada en Gualeguay, donde Omar Martínez se impuso en la categoría 150 Master.

El piloto dos veces campeón de TC se llevó la final de la categoría 150 Master en el kartódromo de Gualeguay.

El fin de semana se puso en marcha la temporada para el Karting Entrerriano en el circuito Jorge Frare de la ciudad de Gualeguay, donde Omar Martínez volvió a destacarse en su categoría.

El Gurí se impuso en la 150 Master al cabo de 12 vueltas y le sacó más de dos segundos de diferencias a su escolta Santiago Antivero de Villaguay, mientras que al podio lo completó Matías Iriarte. Cuarto llegó Miguel Altamirano y quinto Walter Bianchini.

Los demás resultados de Gualeguay

En 150 C se impuso Lisandro González Barral, y lo escoltaron Gastón Bonnin, José Gasparín, Pablo Zapata y Facundo Pierini. En 150 B ganó Octavio De Zan y lo siguieron Franco Balbuena, Ekías Minini, Agustín De Zan y Adrián Waisten.

En la 150 A se impuso Mateo Fernández, seguido por Uriel Rodríguez, Gustavo Grimaldi, Tiziano Cantero y Camilo Lound. En Promocional ganó Emilio López Ferro y lo siguieron Gonzalo Callejas, Bruno Masetto, Iñaki Masetto y Luis Barrientos.

En Escuela venció Santiago Secchi y lo escoltaron Mateo Dubois, Guido Salvetti, Viktor Tommasi y Emilio Demarlengue. En la categoría 150 Sin Banco el ganador fue Franco Balbuena, seguido por Agustín Fabián, Juan Laplacette, Franco Bozo y Milagros Caino.