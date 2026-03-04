Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Un joven de 28 años fue encontrado sin vida esta madrugada en Concordia a raíz de un golpe en la cabeza. Dos jóvenes de 15 y 20 años fue detenidos.

4 de marzo 2026 · 18:15hs
Diferencias vacinales habría sido la causal de un nuevo crimen en Concordia.

Diferencias vacinales habría sido la causal de un nuevo crimen en Concordia.

Una persona fue hallada sin vida en la madrugada de este miércoles en Concordia y a raíz de este hecho en el último mediodía se detuvo a dos personas, que podrían ser las sindicadas como autoras de la muerte del joven de 28 años.

Hay dos detenidos en Concordia.

Hay dos detenidos en Concordia.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles sobre calle Yamandú Rodríguez entre 56 y 57. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Martínez Pacheco de 28 años, quien habría fallecido tras presuntamente recibir un piedrazo en la zona de la cabeza.

Los sospechosos en Concordia

Los presuntos autores serían un adolescente de 15 años y un joven de 20, quiénes habrían atacado a la víctima como consecuencia de un conflicto vecinal, consignó Concordia Policiales.

La investigación estuvo a cargo de la Comisaría Séptima a cargo del comisario David Ortíz, bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomás Tscherning.

