La Municipalidad de Paraná realiza un operativo de limpieza en calle El Paracao.

Desde la Municipalidad de Paraná se realiza la limpieza de un mini basural en calle El Paracao, entre calle Espejo y Avenida Ejército.

26 de febrero 2026 · 20:43hs
La Municipalidad de Paraná lleva adelante un operativo de limpieza en calle El Paracao. Se trata de la erradicación de un mini basural situado en un predio detrás del hospital de La Baxada, entre Espejo y Avenida Ejército.

El trabajo llevará al menos dos días de intervención con maquinaria pesada para retirar los distintos materiales depositados indebidamente en la zona. “En Paraná contamos con 18 minibasurales y el que está en esta zona es uno de los más grandes y que ya hemos limpiado hace seis meses. Solicitamos a la comunidad que no arrojen residuos donde no corresponde”, señaló Julián Hirschfeld, secretario de Servicios Públicos.

Paraná cuenta con más de 5.000 contenedores distribuidos en toda la ciudad garantizando un servicio eficiente y de calidad. Asimismo diariamente se disponen operativos en cada Unidad Municipal para realizar la recolección de ramas, escombros y demás desechos que no se pueden volcar en los contenedores.

“En este lugar hemos detectado que vienen a depositar los residuos vecinos y empresas de volquetes, ya sea escombros, tierra, ramas, neumáticos, residuos generales, electrodomésticos en desuso. El ciudadano debe ser responsable, no tirar en lugares prohibidos y así se pueden evitar inconvenientes”, manifestó el funcionario.

Los residuos domiciliarios tienen que estar en los contenedores y mientras que escombro, rama y demás deben solicitarse a través del SAV 147 con antelación para sacarlo de los hogares.

