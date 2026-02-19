Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Uno Entre Rios | La Provincia | trabajos

Patricia Mena, de 32 años, y Chiara Barrios, de 10, son intensamente buscadas tras el temporal en Paraná. Se sumó maquinaria apta desde el mediodía.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

19 de febrero 2026 · 16:01hs
Los trabajos de búsqueda de Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara Barrios, de 10, continúan este jueves pasado el mediodía en la zona del arroyo Las Viejas, en Paraná, luego del intenso temporal que se registró durante la mañana y provocó el desborde de cursos de agua.

El operativo se concentra principalmente en el sector comprendido entre Ambrosetti y Solanas, en uno de los trazos de la desembocadura del arroyo. Desde el mediodía se incorporó maquinaria pesada para facilitar el ingreso a áreas de difícil acceso, donde la acumulación de residuos y la espesa vegetación complican las tareas.

Lo ocurrido

La emergencia se originó en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, cuando la vivienda en la que residía la familia fue alcanzada por la creciente del arroyo lindante y arrastrada por la corriente. En ese contexto, el padre y dos hijos lograron ser localizados, mientras que la madre y la niña permanecen desaparecidas.

En el lugar intervienen distintas áreas de la Municipalidad de Paraná, fuerzas policiales, bomberos, guardavidas y equipos especializados en rescate. Además, se sumó la Prefectura Naval para inspeccionar el curso del río Paraná, especialmente en la zona de la desembocadura.

El secretario de Servicios Públicos de Paraná, Julián Hirschfeld, indicó que se trabaja en el rastrillaje de distintos sectores del arroyo con el objetivo de ampliar el área de búsqueda. Además, aclaró que el punto cero es en el lugar donde residia la familia y culmina su curso en el Thompson, donde desemboca el arroyo Las Viejas. Las tareas continuarán durante la jornada con el objetivo de avanzar en la localización de ambas personas, en un operativo que mantiene en vilo a la comunidad paranaense.

