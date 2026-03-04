La cita será el 14 de marzo con recorridos de 25K, 15K y 7K, modalidad infantil y enfoque sustentable junto al río Paraná.

El calendario deportivo de marzo en Entre Ríos sumará una cita que combinará exigencia física, naturaleza y turismo. El 14 de marzo de 2026 se disputará una nueva edición de Atardecer Villa Urquiza, la propuesta de trail running organizada por Costa Río Paraná que tendrá como escenario los paisajes de Villa Urquiza, a orillas del río Paraná.

La largada principal será el sábado 14 a las 17.30 desde la Playa Municipal (Anfiteatro), punto neurálgico donde se concentrarán corredores, familias y espectadores. Con distancias de 25, 15 y 7 kilómetros, la competencia invita tanto a atletas experimentados como a quienes buscan su primera experiencia en el trail.

Desde la organización destacaron que la respuesta superó las previsiones iniciales. “Estamos muy felices porque superamos las expectativas de inscripciones. Gran cantidad de corredores eligió esta edición en Villa Urquiza. Llegamos a los 400 participantes”, señaló Lucrecia Castro, directora de Costa Río Paraná, en diálogo con Ovación. El entusiasmo se refleja en el movimiento previo y en el interés de atletas de distintos puntos del país.

Uno de los aspectos que distingue a Atardecer Villa Urquiza dentro del calendario provincial y regional es la combinación de terrenos y desniveles. “Todos los circuitos son muy desafiantes, con diferentes superficies y altimetría”, explicó Castro. Barrancas, arena, caminos rurales y sectores con agua forman parte del recorrido, especialmente en la distancia más larga, donde cada kilómetro plantea un reto distinto.

Villa Urquiza se prepara para el trail al atardecer

La decisión de ofrecer tres distancias no es casual. Según la organización, la idea es abrir el abanico de posibilidades para que cada corredor encuentre su desafío. “Pensamos en 25K, 15K y 7K para que cada atleta, según su preparación, pueda sumarse a desafiarse o simplemente disfrutar del trayecto”, sostuvo. De esta manera, la carrera apunta tanto al corredor competitivo que busca medir su rendimiento como a quien prioriza la experiencia y el contacto con la naturaleza.

Además de la prueba principal, el evento incluirá una carrera destinada a niños, en un circuito adaptado y seguro. La intención es promover la actividad física desde edades tempranas y consolidar un clima familiar durante toda la jornada.

Otro eje central de Atardecer Villa Urquiza es la sustentabilidad. La organización remarcó que se trata de una carrera que apuesta por el cuidado ambiental y la concientización. Entre las acciones previstas se destacan medallas confeccionadas con material reciclado, reutilización de lonas y plásticos, y la decisión de no entregar bolsitas de agua en los puestos de hidratación. También se trabaja en el diseño del circuito para no dejar marcas permanentes en los espacios naturales.

“Seguimos apostando a acciones que favorecen el cuidado del medio ambiente y al respeto por los espacios que nos reciben”, indicaron desde Costa Río Paraná. La premisa es que el paso de los corredores no altere el entorno que justamente constituye el principal atractivo de la competencia.

Organizar un evento de estas características en Villa Urquiza implica un trabajo articulado con la comunidad. “Es una ciudad con un encanto particular. Preparar la carrera en ese paisaje natural es un desafío porque cada rincón es diferente y queremos que se conozca”, explicó Castro. La movida trasciende lo estrictamente deportivo y se transforma en un impulso turístico para la localidad.

Villa Urquiza se prepara para el trail al atardecer

Club del Progreso, cooperadora de la Parroquia, alojamientos, gastronómicos y emprendedores locales se suman a la iniciativa para recibir a los visitantes. La expectativa es que la carrera movilice no solo a corredores de Entre Ríos, sino también a participantes de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes e incluso Paysandú, en Uruguay, como ocurrió en ediciones anteriores.

El horario de largada, al atardecer, es otro de los sellos distintivos. Correr mientras el sol cae sobre el río Paraná genera una postal única y una atmósfera especial que va más allá del cronómetro. La luz cambiante, el reflejo sobre el agua y el perfil de las barrancas aportan un componente emocional que transforma el esfuerzo en una experiencia memorable.

“Buscamos que el corredor nos vuelva a elegir y comparta la experiencia vivida en una carrera de Costa Río Paraná”, resumió la directora. El objetivo no es solo ofrecer una competencia, sino construir comunidad en torno al deporte y la naturaleza.

Atardecer Villa Urquiza se presenta así como una invitación abierta: correr, disfrutar y conectar con el entorno. En un escenario donde el río Paraná marca el ritmo y el paisaje acompaña cada paso, la propuesta apunta a que cada participante encuentre su propio límite y, al mismo tiempo, se lleve algo más que un tiempo registrado en el reloj.