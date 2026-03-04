Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Segunda

Uno de los pozos millonarios salió este miércoles y un sanjuanino se adjudicó el sorteo de La Segunda del Quini 6. Además, hubo 20 ganadores en el Siempre Sale.

4 de marzo 2026 · 22:25hs
Un sanjuanino se hizo millonario con el sorteo de La Segunda del Quini 6. 

En el sorteo realizado en la noche de este miércoles del Quini 6, un apostador se llevó el millonario pozo de La Segunda y ganó la suma de $780.000.000. Por otra parte, otros 20 apostadores se hicieron acreedores de $14.000.000 en el Siempre Sale.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo habrá en juego 3.550 millones de pesos.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 10-41-07-06-25-15. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 13-11-15-19-12-25. Una persona acertó todos los números y se llevó $780.000.000. El ganador es oriundo de 9 de Julio, en San Juan.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 26-11-29-35-06-34. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $861.696.760.

Por último, en el Siempre Sale salieron los siguientes números: 31-01-17-05-14-38. Hubo 20 ganadores y cada uno se lleva $14.589.562,05.

