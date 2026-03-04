Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Maratón Acuático Chapetón-Paraná tendrá lugar este sábado

Se disputará una nueva edición del tradicional Maratón Acuático Chapetón-Paraná. Todo listo para la prueba de aguas abiertas.

4 de marzo 2026 · 18:55hs
La competencia tendrá como llegada la costa de Paraná.

La cuenta regresiva está en marcha y el río vuelve a convocar. Este sábado 7 de marzo se disputará una nueva edición de la tradicional Maratón Acuática Chapetón–Paraná, una de las competencias de aguas abiertas más emblemáticas y convocantes del litoral argentino.

Con organización de la Asociación Civil Barrancas del Paraná, presidida por el ex nadador Andrés Solioz, la prueba promete una jornada de alto nivel deportivo y un marco natural imponente sobre el río Paraná. La largada está prevista para las 14.30 desde El Chapetón, mientras que la llegada se producirá en la playa del Club Atlético Estudiantes, en la costanera de la capital entrerriana, alrededor de las 18.30.

El recorrido, exigente y estratégico, combina resistencia física, lectura del río y capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del agua, factores que convierten a esta maratón en un verdadero desafío para cada participante.Una cita que trasciende lo deportivo.

Año tras año, la competencia se consolida como una cita obligada para los amantes de las aguas abiertas. No solo por su nivel competitivo, sino también por la experiencia integral que propone: el compañerismo entre nadadores, la logística compartida y la emoción de enfrentar el Paraná en todo su esplendor.La edición 2026 contará con una convocatoria federal y un lote de atletas de alto nivel, entre nadadores experimentados con recorrido en pruebas de fondo y competidores que buscan superarse en un nuevo reto personal. El río, siempre protagonista, volverá a ser escenario de historias de esfuerzo, superación y pasión por la natación.Entre los inscriptos hay representantes de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, además de Rosario (Santa Fe), Santa Rosa (La Pampa) y varias ciudades entrerrianas como Paraná, Concordia, Crespo y Valle María.

Nomina de nadadores para Chapetón-Paraná

AGUIRRE, Juan Carlos – Ramos Mejía (Buenos Aires)

ARAGNO, Martín Javier – Rosario (Santa Fe)

CAMARA, María de los Milagros – Buenos Aires (Buenos Aires)

COLACE, Matías José – Ramos Mejía (Buenos Aires)

CORRALES, Daniela Romina – CABA (Buenos Aires)

ESPAÑA, Marcela Mónica – Banfield (Buenos Aires)

FERINO, Carolina Fernanda – Alberti (Buenos Aires)

GONZALEZ, César Javier – Banfield (Buenos Aires)

LAZARO, Ayelén Soledad – Castelar (Buenos Aires)

LEDESMA, María Guillermina – Concordia (Entre Ríos)

LIZONDO, Joaquín Damián – Grand Bourg (Buenos Aires)

LOPEZ, Mario Alberto – Capital Federal (Buenos Aires)

MAFFEI, Germán – Banfield (Buenos Aires)

MARRON, Damián Matías – Crespo (Entre Ríos)

MILITO, María Sol – Haedo (Buenos Aires)

MIRANDA, Rodrigo – Rosario (Santa Fe)

MORALES, Marino Alejandro – Capital Federal (Buenos Aires)

PELTZER, Eugenia Paloma – Paraná (Entre Ríos)

RAMOS, Mara Soledad – Santa Rosa (La Pampa)

ROLDAN, Jacqueline – Merlo (Buenos Aires)

SAIZ, Lionel Miguel – Valle María (Entre Ríos)

Cronograma para el sábado

Lugar: Playa del CAE (costanera de Paraná).

Hora 9:30 a 10:30 hs – Se realizará la entrega de kit.

Horario de salida para el lugar de largada: 12:15hs.

- Marcación será minutos antes de la largada en el Chapetón.

Largada de la competencia: 14:30hs.

Maratón
