El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

El Gobierno presentó a gremios docentes y estatales los ejes de la reforma previsional y anunció mesas sectoriales para consensuar el proyecto.

4 de marzo 2026 · 16:36hs
El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones.

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles una reunión informativa con representantes de los gremios docentes y estatales para presentar los lineamientos del proyecto de reforma previsional que será enviado a la Legislatura.

El encuentro se realizó en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat; y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Reforma previsional: el Gobierno apuesta al diálogo sectorial

Por parte de los trabajadores participaron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, calificó la reunión como "una jornada de trabajo larga, de poco más de dos horas" y señaló que, por iniciativa del gobernador, se convocó a "todos los sindicatos concurrentes al sistema previsional provincial".

Explicó que el objetivo fue compartir las principales premisas del proyecto y los puntos centrales sobre los que debería estructurarse la reforma, además de escuchar aportes y propuestas de cada sector.

En ese marco, adelantó que se conformarán mesas de trabajo sectoriales que serán coordinadas por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. "Ahora vamos a afinar el lápiz para lograr un proyecto lo más consensuado y homogéneo posible, con un denominador común: algo hay que hacer. No hacerlo sería un verdadero ajuste al bolsillo de los pasivos y de los trabajadores del presente y del futuro", sostuvo.

Por su parte, Bagnat destacó "el respeto y el diálogo" durante el encuentro y detalló que los ejes principales de la reforma incluyen las edades jubilatorias, la progresividad, la garantía de no afectar derechos adquiridos, la movilidad, el haber inicial y los aportes vinculados a los regímenes especiales.

Además, señaló que el objetivo es "trazar una línea de defensa para poder seguir manteniendo el 82 por ciento móvil" y afrontar el desafío de los 120.000 trabajadores activos que en algún momento accederán a la jubilación, garantizando la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

Finalmente, el secretario general de UPCN, José Allende, definió la reunión como "muy positiva" y subrayó que la situación de la Caja "es un tema que preocupa y que debe abordarse con responsabilidad".

Indicó que los gremios tendrán acceso al borrador del proyecto para analizarlo y realizar aportes. "Estamos de acuerdo con discutir. Cada sector tiene sus particularidades y distintos aportes para hacer. De la madurez de esta reunión puede surgir un proyecto consensuado que quizá no cubra el ciento por ciento del déficit, pero será lo posible", concluyó.

