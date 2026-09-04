La producción, venta y exportaciones de la industria automotriz registró datos negativos en agosto en las comparaciones interanuales.

Agosto mostró una nueva caída de la actividad en la industria automotriz.

La producción de vehículos cayó un 11,6% respecto de agosto de 2025, al registrar 39.381 unidades, mientras que las ventas mayoristas a concesionarios se situaron un 24,5% por debajo de ese mismo mes, con 39.068 vehículos entregados.

Asimismo, las exportaciones de agosto alcanzaron las 24.589 unidades, lo que representó una baja de 3,6% interanual.

La números del sector automotor

En el acumulado de los primeros ocho meses, la producción disminuyó un 17,1% y las ventas internas retrocedieron un 24,8%. Ante esta caída, desde la presidencia de la entidad fabril se remarcó que “la evolución interanual y los datos acumulados indican que el sector continúa atravesando un escenario desafiante”.

Por el contrario, los resultados intermensuales evidenciaron variaciones positivas respecto de julio. La producción de vehículos aumentó un 26,3%, las ventas a la red de concesionarios crecieron un 14,3% frente a las 34.178 unidades de julio, y las exportaciones subieron un 5,2%.

Estos datos fueron informados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y fue dado a conocer por la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente de la entidad, Rodrigo Pérez Graziano, dijo que “los resultados de agosto muestran una recuperación respecto de julio”, con lo cual ese dinamismo morigeró las caídas anuales.

Por último, el único indicador con saldo positivo en el acumulado anual de los primeros ocho meses fue la exportación de vehículos, con 174.859 unidades despachadas y una suba del 0,9% respecto del año previo.

El directivo de la entidad sostuvo que “el desempeño de las exportaciones confirma la capacidad y el potencial de la industria automotriz”.

Con el fin de sostener este crecimiento externo, se advirtió que “será necesario seguir avanzando en una agenda de competitividad que permita continuar ampliando mercados y generar mejores condiciones para la producción, la inversión y el empleo”.