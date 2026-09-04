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Detuvieron a dos hombres por el incendio de un contenedor que terminó destruyendo un auto

Dos hombres fueron identificados y quedaron supeditados a una causa por el incendio de un contenedor que provocó la destrucción de un Fiat.

4 de septiembre 2026 · 08:57hs
Detuvieron a dos hombres por el incendio de un contenedor que terminó destruyendo un auto

Dos hombres en situación de calle fueron identificados por la Policía y quedaron supeditados a una causa judicial por un incendio ocurrido el pasado 1 de septiembre, cuando un contenedor de residuos ubicado en calle Andrés Pazos fue prendido fuego y las llamas alcanzaron a un automóvil estacionado en las inmediaciones.

El procedimiento se concretó en la intersección de las calles Enrique Cabo y Perón, donde el personal policial logró localizar a los presuntos autores del hecho. Al momento de ser identificados, ambos vestían las mismas prendas de vestir que habían sido observadas en los registros fílmicos obtenidos durante la investigación.

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El hecho se había iniciado con el incendio de un contenedor de residuos situado sobre calle Andrés Pazos. Debido a la propagación de las llamas, el fuego alcanzó un vehículo Fiat Idea que se encontraba estacionado a pocos metros, provocando su destrucción.

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Dos detenidos

A partir de lo ocurrido, efectivos policiales llevaron adelante distintas tareas investigativas, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. El relevamiento de las imágenes permitió individualizar a dos personas como presuntos responsables y avanzar con su localización.

Una vez concretada la identificación, se informó lo actuado al fiscal en turno, quien dispuso que ambos hombres fueran correctamente identificados y que se labrara el acta de constatación correspondiente.

Por disposición de la Justicia, los dos individuos quedaron supeditados a la causa mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio.

Incendio contenedor
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