Dos hombres en situación de calle fueron identificados por la Policía y quedaron supeditados a una causa judicial por un incendio ocurrido el pasado 1 de septiembre, cuando un contenedor de residuos ubicado en calle Andrés Pazos fue prendido fuego y las llamas alcanzaron a un automóvil estacionado en las inmediaciones.
Detuvieron a dos hombres por el incendio de un contenedor que terminó destruyendo un auto
Dos hombres fueron identificados y quedaron supeditados a una causa por el incendio de un contenedor que provocó la destrucción de un Fiat.
El procedimiento se concretó en la intersección de las calles Enrique Cabo y Perón, donde el personal policial logró localizar a los presuntos autores del hecho. Al momento de ser identificados, ambos vestían las mismas prendas de vestir que habían sido observadas en los registros fílmicos obtenidos durante la investigación.
El hecho se había iniciado con el incendio de un contenedor de residuos situado sobre calle Andrés Pazos. Debido a la propagación de las llamas, el fuego alcanzó un vehículo Fiat Idea que se encontraba estacionado a pocos metros, provocando su destrucción.
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Dos detenidos
A partir de lo ocurrido, efectivos policiales llevaron adelante distintas tareas investigativas, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. El relevamiento de las imágenes permitió individualizar a dos personas como presuntos responsables y avanzar con su localización.
Una vez concretada la identificación, se informó lo actuado al fiscal en turno, quien dispuso que ambos hombres fueran correctamente identificados y que se labrara el acta de constatación correspondiente.
Por disposición de la Justicia, los dos individuos quedaron supeditados a la causa mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio.