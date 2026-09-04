La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, destacó la sanción de la Ley de Mecenazgo Deportivo, una herramienta destinada a generar nuevas fuentes de financiamiento para clubes, instituciones y deportistas entrerrianos. La norma establece beneficios fiscales para quienes realicen aportes y crea, además, un Fondo Solidario del Deporte para favorecer un desarrollo más equitativo en toda la provincia.

Durante una conferencia de prensa, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, remarcó que la nueva legislación forma parte de una política deportiva integral que busca generar condiciones para que el potencial entrerriano pueda desarrollarse. "En Entre Ríos verdaderamente hay mucho potencial en materia deportiva y lo que necesita ese potencial es un Estado que acompañe y que les brinde las herramientas para poder explotarse", sostuvo.

Entre Ríos sancionó la Ley de Mecenazgo Deportivo

La Ley de Mecenazgo permitirá que empresas y personas físicas o jurídicas realicen aportes a proyectos vinculados con clubes, instituciones y deportistas. Esos aportes podrán deducirse de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con un límite general del 12 por ciento. El régimen contempla además un Fondo Solidario integrado por el 20 por ciento de los aportes, destinado a ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento para quienes no logren obtener patrocinio directo.

Autoridad de aplicación

La Secretaría de Deportes será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la evaluación y aprobación de los proyectos. El próximo paso será la reglamentación de la ley, instancia en la que se establecerán los mecanismos para su aplicación. Según se explicó, se trabaja sobre una propuesta que será puesta a consideración del Consejo Provincial del Deporte (Coprode), con el objetivo de contar con un procedimiento ágil y con la menor carga burocrática posible. La instrumentación se realizará a través de Mi Entre Ríos.

"A través de este fondo solidario, esta Ley de Mecenazgo va a consolidar un crecimiento equitativo y justo a lo largo y lo ancho de toda la provincia", afirmó Colello. En ese sentido, la nueva herramienta se suma a las políticas que la provincia viene desarrollando para fortalecer al sistema deportivo, entre ellas el seguro deportivo gratuito, los subsidios a la tarifa eléctrica para clubes, los programas de becas y desarrollo deportivo, la reducción de los costos de seguridad para eventos y Ganá con tu Club, que destina el 60 por ciento de los ingresos de cada rifa al club elegido por quien la adquiere.

Por su parte, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó el alcance de la nueva normativa y sostuvo: "Es la herramienta más importante en generación de recursos de la historia del deporte entrerriano. Resume mucho más que una ley: viene a saldar una deuda pendiente con todo el sistema deportivo de la provincia".

La política deportiva provincial también contempla el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de grandes acontecimientos. En ese marco, se trabaja en mejoras en la iluminación de canchas de fútbol y en la renovación integral a sistema LED del estadio Nafaldo Cargnel de Paraná, mientras que Entre Ríos continúa incorporando competencias de relevancia nacional e internacional, como el Ironman en Gualeguaychú, el regreso del Turismo Carretera a Paraná, los Juegos ODESUR y el Mundial de Canotaje previsto para Gualeguaychú. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el deporte y aprovechar también el impacto económico y turístico que generan los grandes eventos.