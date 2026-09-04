Túnel Subfluvial: se realizó el mantenimiento de los desagües.

En el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis” se realizaron este viernes tareas de limpieza y desobstrucción de los sistemas de desagüe

En el marco del Plan integral de intervención hidráulica, en el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis” se realizaron este viernes tareas de limpieza y desobstrucción de los sistemas de desagüe en distintos sectores de su jurisdicción.

Las tareas, se informó, se hicieron de manera conjunta con Aguas Santafesinas (ASSA).

Túnel Subfluvial: comenzaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial

Las labores en el Túnel Subfluvial

La intervención formó parte de las acciones de mantenimiento preventivo que el Ente desarrolla para conservar en condiciones operativas la infraestructura hidráulica del enlace y favorecer el adecuado escurrimiento del agua durante los episodios de lluvia.

Para la ejecución de los trabajos, Aguas Santafesinas aportó personal especializado y un camión desobstructor equipado con tecnología de inyección de agua a alta presión. El procedimiento permitió remover sedimentos y obstrucciones y recuperar la capacidad de conducción de los desagües.

El operativo comprendió la limpieza de tapas y rejillas selladas ubicadas en las rampas de acceso de las cabeceras entrerriana y santafesina, donde los sistemas de drenaje cumplen un rol fundamental para conducir el agua hacia los sectores de descarga.

Asimismo, las tareas se extendieron al cantero central de la recta santafesina, entre el arroyo Las Sandías y la estación de peaje, donde fueron intervenidos los 12 desagües existentes.