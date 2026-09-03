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Paraná: incidentes y un incendio que habría sido intencional en barrio Los Hornos

Bomberos Voluntarios de Paraná actuó en calle Miguel David y Pedro Martínez, a raíz de un incendio en una vivienda que se extendió. Hubo incidentes.

3 de septiembre 2026 · 23:08hs
El incendio en barrio Los Hornos de Paraná habría sido intencional.

Bomberos Voluntarios Paraná

El incendio en barrio Los Hornos de Paraná habría sido intencional.
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Bomberos Voluntarios Paraná

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Paraná: incidentes y un incendio que habría sido intencional en barrio Los Hornos.

Bomberos Voluntarios Paraná

Paraná: incidentes y un incendio que habría sido intencional en barrio Los Hornos.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió a calle Miguel David y Pedro Martínez, a raíz de un incendio en una vivienda. Al arribar al lugar, se constató que el fuego había afectado a varias viviendas, por lo que se procedió a trabajar para controlar el incendio y evitar una mayor propagación.

Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento y seguridad del sector. Se trabajó en conjunto con Bomberos Zapadores, personal policial del 911 y efectivos de la comisaría de la jurisdicción.

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La situación en barrio Los Hornos de Paraná

El incendio habría sido intencional, según manifestaron algunos vecinos del barrio Los Hornos, teniendo en cuenta un enfrentamiento entre familias que incluyó balaceras.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fuego comenzó en una vivienda precaria y, debido a la cercanía y las características de las construcciones, las llamas rápidamente alcanzaron otras casas, generando momentos de enorme tensión entre los vecinos.

La magnitud del incendio obligó a desplegar un importante operativo: más de cuatro dotaciones de Bomberos intervinieron para combatir las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose.

Según las primeras versiones, se investiga si el incendio habría sido provocado de manera intencional. Minutos antes del inicio del fuego, vecinos aseguran haber escuchado detonaciones compatibles con disparos de arma de fuego, además de corridas, gritos y enfrentamientos en plena calle, indicó Reporte 100.7.

Paraná Bomberos Voluntarios Incendio
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