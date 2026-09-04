Franco Colapinto quedó 11° en los ensayos de Monza

Un viernes con sensaciones satisfactorias concretó Franco Colapinto al cabo de las dos sesiones de prácticas del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y con el Alpine A526 que cuenta con un renovado kit aerodinámico consiguió girar con un tiempo de 1’23”619/1000 al cabo de las 26 vueltas que transitó la pista de Monza de 5.793 metros y ubicándose 11° a 1”060/1000 del Mercedes de George Russell.

Con esa evolución técnica, el pilarense en ambas tandas quedó por delante del auto de su compañero de equipo Pierre Gasly (cabe señalar que en la primera actividad italiana el francés fue reemplazado por el estonio Paul Aron), y en la práctica final lo relegó por 154/1000 (su mejor tiempo fue de 1’23”773/1000). Colapinto en esta sesión utilizó dos juegos de neumáticos duros y la misma cantidad de blandos, con trece vueltas cada compuesto.

En el final de la sesión el Alpine del argentino perdió estabilidad cuando transitaba por la chicana de Ascari y se salió por algunos metros de la cinta asfáltica pero consiguiendo terminar su recorrido y llegar hasta los boxes para evaluar los daños en el piso del A526 por su ingeniero Stuart Barlow y los mecánicos del equipo de Enstone.

Qué dijo Franco Colapinto

"Por alguna razón, perdimos mucho ritmo en la FP2. El auto se sentía un poco más desconectado, perdía mucho más agarre en los vértices de las curvas de baja velocidad, me iba más de trompa en los vértices y la tracción combinada también era peor", expresó el argentino.

“Es como si hubiéramos dado un paso atrás en términos de agarre y equilibrio del auto, y todavía no entiendo realmente por qué. Tal vez haya sido la temperatura de la pista, no estoy muy seguro en este momento, pero es algo que tenemos que descubrir esta noche para intentar mejorar y dar un paso adelante mañana. Va a ser importante, porque acá está todo muy apretado, así que tenemos que intentar mejorar el auto", explicó.

El Alpine de Colapinto. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Con los tiempos tan apretados, tener un rebufo puede ser fundamental para la clasificación, algo que en Monza suele generar momentos caóticos en la pista. "Puede ser. Hoy salimos un poco temprano y también tuve mucho tráfico en mi vuelta, y es bastante perjudicial cuando realmente no tenés rebufo, así que veremos cómo va. Estoy seguro de que no va a ser más caótico que en F2 o F3, pero quizás un poco", comentó entre risas.

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Por último, Colapinto se refirió a su experiencia con la gestión de la energía en la pista italiana, ya que en la previa se mostró pesimista sobre cómo esto iba a cambiar el manejo en Monza. "No es genial. Creo que estábamos un poco preparados para eso, así que uno se acostumbra un poco más rápido, pero no es fantástico. Cuando terminamos una vuelta, nos quedamos sin batería, así que ni siquiera salimos de la última curva; simplemente nos quedamos ahí durante mucho tiempo. Pero es parte de entender un poco más las reglas y cómo mejorarlo junto con la FIA, y estoy seguro de que también es un muy buen ejemplo y ejercicio para que la FIA intente entender en qué lugares es peor y cómo mejorarlo", finalizó.

El argentino buscará destacarse en Italia. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

El dominio fue del Mercedes de George Russell

Sólida prestación logró George Russell con el Mercedes W17 para quedarse con el mejor tiempo del segundo ensayo italiano al concretar 1’22”559/1000 y de esta manera aventajar por 120/1000 a la Ferrari de Charles Leclerc, al cual le mejoró en 449/1000 su registro de la tanda inicial. Detrás de ambos se ubicó el local Kimi Antonelli, compañero de Russell, a 141/1000, señalando que cuenta con un buen potencial en su auto ante los cambios que el equipo realizó para esta fecha y por ello el boloñés, que está encabezando el certamen, deberá largar desde los últimos puestos el domingo.

Lando Norris, que cuenta con dos triunfos consecutivos en Hungría y Países Bajos con el McLaren, fue cuarto a 384/1000 precediendo a su compatriota Lewis Hamilton, quien con la Ferrari quedó a 457/1000 seguido por Oscar Piastri (McLaren, a 469/1000), Arvid Lindblad (Racing Bulls, a 790/1000), Oliver Bearman (Haas, a 811/1000), Max Verstappen (Red Bull, a 818/1000) y Yuki Tsunoda (Racing Bulls, a 896/1000).

A más de un segundo se ubicó Colapinto con el Alpine, superando a Liam Lawson (Red Bull), Nico Hülkenberg (Audi), Gasly y Gabriel Bortoleto (Audi). Este sábado a las 7.30 de Argentina se realizará la tercera tanda de ensayos, mientras que desde las 11 será la clasificación.