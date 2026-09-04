Un camión chocó contra la cabecera de un puente en Villa Elisa

Ocurrió sobre la Ruta Provincial N.º 130, a la altura del kilómetro 48, específicamente en inmediaciones del puente Santa Rosa, en jurisdicción de Villa Elisa.

Un siniestro vial se registró durante la noche de este jueves sobre la Ruta Provincial Nº 130, a la altura del kilómetro 48, específicamente en inmediaciones del puente Santa Rosa, en jurisdicción de Villa Elisa.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental de Policía de Colón, personal de la Comisaría Villa Elisa intervino en el lugar luego de que, por causas que son materia de investigación, un camión Scania con acoplado, perteneciente a una empresa de transporte de la ciudad, impactara contra la cabecera del viaducto.

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El conductor salió ileso

El rodado circulaba en sentido sur-norte y, tras la colisión, su conductor perdió el control del vehículo, que terminó atravesado sobre ambas manos de circulación de la ruta.

El camionero, de 31 años, fue trasladado de manera preventiva al nosocomio local. Tras ser examinado por profesionales médicos, se constató que no presentaba lesiones.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes, mientras se procura establecer con precisión las circunstancias que provocaron el siniestro.