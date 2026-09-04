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Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo será el sucesor de Sebastián Beccacece en la Tri y quedará al mando hasta el Mundial 2030.

4 de septiembre 2026 · 16:50hs
Sólo falta la firma para que Marcelo Gallardo asuma como DT de Ecuador.

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Luego de varias semanas de negociaciones, la Selección de Ecuador ya tiene al reemplazante de Sebastián Beccacece y puso los ojos en otro director técnico argentino: Marcelo Gallardo acordó su contrato y está a sola firma de asumir a cargo de la Tri.

La Federación Ecuatoriana vuelve a apostar por un argentino de cara a la Copa del Mundo 2030. Beccacece dirigió a la Tricolor en 2026, en la cual cayó ante México en 16vos de final pero logró un histórico triunfo ante Alemania en primera ronda. Previamente, Gustavo Alfaro había estado al frente en Qatar 2022, aunque no logró superar la fase de grupos.

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En los próximos días viajará a Quito para estampar la firma y luego asumirá formalmente. Su debut ya está programado para fines de septiembre, cuando se juegue la primera fecha FIFA post Mundial.

Otro desafío para Marcelo Gallardo

Será la primera experiencia del Muñeco al frente de un combinado nacional. Tras su debut en Nacional en 2011, se hizo cargo del banco de River en junio de 2014 y se convirtió en el técnico más ganador de la historia del club. Durante su primera etapa en Núñez, la cual duró más de ocho años, conquistó 14 trofeos (siete locales y siete internacionales), entre ellos dos Copas Libertadores, sumado a las recordadas eliminaciones a Boca.

Tras su salida en 2022, tuvo una breve etapa en el fútbol árabe como DT del Al-Ittihad y regresó a River en agosto de 2024. Sin embargo, su segundo ciclo estuvo lejos de las expectativas generadas, no levantó ningún título y se despidió tras la victoria 3 a 1 ante Banfield en el Monumental en febrero. Eduardo Coudet fue quien ocupó su lugar.

Marcelo Gallardo Ecuador Sebastián Beccacece Mundial
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