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Murió Edgardo Barzola, el trabajador municipal que recorría Paraná junto a su perro Malevo

Falleció Edgardo Barzola, trabajador municipal de Paraná, querido por recorrer la ciudad junto a su perro Malevo y llevar alegría a los niños.

4 de septiembre 2026 · 15:54hs
Murió Edgardo Barzola

Murió Edgardo Barzola, el trabajador municipal que recorría Paraná junto a su perro Malevo.

Falleció Edgardo Barzola, el trabajador municipal de Paraná que durante años se convirtió en uno de los personajes más queridos de la Navidad en la ciudad. Con 20 años de servicio y una extensa trayectoria como barrendero, era reconocido por recorrer distintos sectores vestido de Papá Noel junto a su inseparable perro Malevo.

Barzola había transformado una iniciativa personal y solidaria en una verdadera tradición para muchas familias paranaenses. Cada Navidad, se ponía el traje de Papá Noel, subía a su moto junto a Malevo y salía a recorrer las calles con una misión sencilla: regalar golosinas y sacarles una sonrisa a los gurises.

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Murió Edgardo Barzola, el querido Papá Noel de Paraná

Durante años trabajó como barrendero municipal, especialmente en la zona de calle Montiel. Su labor cotidiana hizo que fuera una figura conocida por los vecinos, pero fue su particular forma de vivir las fiestas la que terminó convirtiéndolo en un personaje muy querido.

La imagen de Edgardo recorriendo Paraná junto a Malevo, vestido de Papá Noel y repartiendo dulces, se volvió una de las postales tradicionales de la Navidad local. Su presencia era esperada especialmente por los más chicos, que encontraban en cada recorrido un momento de ilusión y alegría.

Su fallecimiento fue comunicado por su hija, Cecilia Barzola, quien recordó la trayectoria de su padre y el cariño que había cosechado entre los paranaenses a lo largo de los años.

Más allá de su trabajo como empleado municipal, Edgardo será recordado por su compromiso con los niños y por haber elegido dedicar parte de su tiempo a llevar alegría a los demás. Sin grandes recursos, pero con mucha voluntad, convirtió cada recorrido navideño en un gesto de solidaridad.

La noticia de su muerte generó tristeza entre quienes lo conocieron y entre tantos vecinos que alguna vez se cruzaron con él en las calles de Paraná. También queda el recuerdo de Malevo, su fiel compañero de aventuras, que durante años lo acompañó en aquellas recorridas que llenaban de alegría a chicos y grandes.

Edgardo Barzola deja así una historia marcada por el trabajo, la solidaridad y el cariño por su ciudad. Para muchos paranaenses, su recuerdo quedará asociado para siempre a la llegada de la Navidad y a ese Papá Noel que, sobre una moto y junto a su perro, salía a buscar sonrisas por las calles.

Edgardo Barzola Paraná Fallecimiento
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