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Encontraron muerto a un hombre de 70 años en Paraná e investigan las circunstancias

Vecinos de la zona dieron aviso al 911 luego de percibir un fuerte olor proveniente del interior de la vivienda. El hombre fue hallado en su casa muerto.

1 de septiembre 2026 · 21:54hs
Encontraron muerto a un hombre de 70 años en Paraná e investigan las circunstancias

Foto: Archivo UNO

Un hombre de 70 años fue encontrado muerto este lunes en una vivienda ubicada sobre calle Duportal, en el barrio Libertad de Paraná. El hallazgo generó la intervención policial y se inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Investigan lo que pasó con el hombre

Según las primeras informaciones, vecinos de la zona dieron aviso al 911 luego de percibir un fuerte olor proveniente del interior de la vivienda. Además, señalaron que no habían visto al hombre durante aproximadamente siete días.

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Ante la situación, personal policial se hizo presente en el domicilio y constató que el hombre se encontraba sin vida.

La zona fue preservada mientras se desarrollaban las primeras actuaciones para establecer qué ocurrió y determinar las causas del fallecimiento. Hasta el momento no se informaron oficialmente indicios que permitan establecer que se trató de un hecho violento.

La investigación continúa con las pericias correspondientes y se aguarda el resultado de las actuaciones para esclarecer el caso. La dirección de calle Duportal se encuentra efectivamente en el barrio Libertad de Paraná.

Hombre Paraná Muerto 911
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