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Las Águilas llegan el fin de semana Paraná

La Selección Argentina femenina arribará a Paraná. La agenda incluirá entrenamientos abiertos, partidos amistosos, charlas con el público y otras actividades.

1 de septiembre 2026 · 17:51hs
Las Águilas vivirán tres jornadas intensas en Paraná.

Las Águilas vivirán tres jornadas intensas en Paraná.

Paraná se prepara para vivir un fin de semana especial para el hockey sobre patines. Las Águilas, la Selección Argentina femenina, llegarán a la capital entrerriana para compartir tres jornadas entre viernes y domingo con deportistas, entrenadores, familias y aficionados de la disciplina.

La actividad comenzará el viernes 4 de septiembre. A las 10 se realizará una conferencia de prensa en Casa de Gobierno; mientras que a las 18, Las Águilas disputarán un partido amistoso ante la Selección Entrerriana Juvenil Masculina en la pista del Atlético Neuquen Club.

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Luego del encuentro habrá un espacio para que el público pueda acercarse a las integrantes del seleccionado argentino: está prevista la firma de camisetas y una sesión de fotografías.

La agenda continuará el sábado 5, también en las instalaciones del Pingüino. A partir de las 10 se desarrollará un entrenamiento abierto al público, acompañado por una charla. Será una oportunidad para observar de cerca el trabajo de las jugadoras que representan al país y conocer detalles de su preparación.

Por la tarde, a las 19, tendrá lugar el acto de recepción. Posteriormente se disputarán partidos amistosos entre la Selección Argentina y la Selección Entrerriana Seniors Femenina, representada por el equipo Rojo y Verde.

El domingo 6 será la última jornada de la visita. A las 10 habrá un nuevo entrenamiento y, desde las 19, se desarrollarán nuevamente partidos amistosos entre Las Águilas y la Selección Entrerriana Seniors Femenina Rojo y Verde. En este caso, la organización informó que la pista será confirmada.

Una oportunidad para acercarse a Las Águilas

La presencia del seleccionado argentino representa una propuesta de jerarquía para el hockey sobre patines entrerriano y permitirá que las jugadoras locales compartan pista con algunas de las principales exponentes del hockey nacional.

Además de los encuentros deportivos, la agenda contempla espacios de contacto directo con el público, con entrenamientos abiertos, charlas, fotografías y firma de camisetas.

Todas las actividades serán con entrada gratuita, por lo que desde la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) invitaron a la comunidad a acompañar la propuesta y disfrutar de un fin de semana que tendrá como protagonistas a Las Águilas y al hockey sobre patines.

Paraná Las Águilas Selección Argentina Hockey sobre patines
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