El quirófano móvil estará en distintos barrios de Paraná

El quirófano móvil realizará castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación para animales domésticos. Tendrán prioridad los vecinos que llevan sus mascotas de los barrios que se visitan y quienes gestionen turnos por Mi Paraná.

El 1 y 2 de septiembre el quirófano estará presente en el Barrio Los Arenales (calle El Patí y La Vieja del Agua). Luego, el 3 y 4, se trasladará a Bajada Grande, donde atenderá en El Triángulo, Calle A y B, Plaza de la Virgen. Posteriormente, del 7 al 9 se instalará en el Salón de Usos Múltiples de Anacleto Medina, ubicado en la Plaza Mártires de Trelew, entre Los Chanás y Los Jacarandaes.

El 10 y 11, el servicio llegará al Barrio Puerto Sánchez, en la rotonda al final de la calle Pescador del Paraná. El 14 y 15, se ubicará en C.V. Juan Báez, en Pascual Greca 1084. Entre el 16 y el 17, el quirófano estará en el barrio Presidente Illia, en la intersección de Hernandarias y Pedro Martínez. Luego, el 21 y 22, se trasladará al Barrio Los Paraísos, en Estrella Federal 1299. Finalmente, del 23 al 25 y el 28 y 30, el quirófano móvil estará en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Este, en Roque Sáenz Peña y Gobernador Chaile.

Inscripciones

Los servicios se ofrecerán por orden de llegada, con prioridad para los vecinos de cada zona y aquellos que gestionen su turno a través de la plataforma Mi Paraná. Se recomienda que los animales se presenten en ayuno de aproximadamente 10 horas, con los perros con collar y correa, y bozal en caso de ser agresivos. Los gatos deben ser transportados en transportadora o bolso cerrado, y se sugiere llevar una manta para cubrir a los animales después de la operación.

La castración es un procedimiento clave que ayuda a controlar la población animal, prevenir el abandono y reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas, contribuyendo así a la salud pública en la comunidad.