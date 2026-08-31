Paraná: se realizó la primera Maratón del Servicio Penitenciario de Entre Ríos

La prueba atlética se desarrolló en la zona de la Plaza de las Colectividades, en Paraná, en el marco de los festejos por el 197º aniversario.

La competencia fue el fin de semana en Paraná.

En el marco de las actividades por el 197º aniversario de la creación del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), se llevó a cabo en Paraná la primera edición de la Maratón del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, una propuesta deportiva que reunió a una gran cantidad de participantes.

El epicentro de la jornada fue la Plaza de las Colectividades , donde atletas y aficionados al running se dieron cita para formar parte de una competencia que combinó actividad física, camaradería y celebración institucional.

La prueba atlética contó con tres distancias: 3K, 5K y 10K, permitiendo que corredores de diferentes niveles pudieran sumarse a la iniciativa.

Además, la jornada contó con la participación de integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo, quienes fueron parte de esta primera edición de la competencia.

En la distancia principal, los 10 kilómetros, los ganadores de la clasificación general fueron Ismael Uner, entre los varones, y María Victoria Rivero, entre las mujeres.

Por su parte, en los 5K, la victoria en la clasificación general quedó en manos de Pedro Acosta Carussi, en la rama masculina, mientras que Lorena Carussi se impuso entre las mujeres.