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La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso

La actividad en Entre Ríos registró una caída interanual del 2% en junio, pese al crecimiento agroindustrial. También retrocedieron el consumo y el empleo.

27 de octubre 2026 · 17:39hs
La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso.

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso.

La actividad económica de Entre Ríos registró en junio de 2026 una caída interanual del 2%, profundizando la tendencia descendente que comenzó hacia finales del año pasado. El retroceso se produjo en un escenario marcado por el crecimiento de algunos sectores agroindustriales, la debilidad del consumo interno y las dificultades para generar empleo privado registrado.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), sobre la base del Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos (ISAEER), que confecciona la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia.

El relevamiento expone un comportamiento desigual entre los distintos sectores productivos. Mientras la molienda de granos y las actividades avícola y porcina registraron incrementos interanuales, otros indicadores vinculados con el consumo, la industria y el mercado laboral reflejaron las dificultades que atraviesa la economía provincial.

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Agroindustria, con indicadores positivos en Entre Ríos

El complejo agroindustrial fue uno de los sectores que presentó mejores resultados durante junio. La molienda de granos registró aumentos significativos respecto del mismo mes de 2025, con una suba del 25% en soja, del 13% en arroz y del 8% en trigo.

La actividad avícola también mantuvo su dinamismo. Entre Ríos concentró el 53% de la faena nacional de aves y registró un crecimiento interanual del 9%, consolidando su participación dentro de una de las principales cadenas productivas de la provincia.

Por su parte, la faena porcina experimentó un incremento del 19% interanual, convirtiéndose en uno de los rubros con mayor expansión dentro del sector agropecuario.

En contrapartida, la faena bovina presentó una disminución del 7% respecto de junio del año anterior. El comportamiento estuvo en línea con la tendencia nacional, caracterizada por una menor disponibilidad de hacienda, luego de eventos climáticos adversos y decisiones de retención de animales destinadas a recomponer los rodeos.

El consumo mostró señales de debilidad

Los indicadores vinculados con el consumo de energía, combustibles y bienes durables reflejaron un panorama dispar durante el sexto mes del año.

El consumo total de energía eléctrica registró un incremento interanual del 0,4%, mientras que la utilización de gas disminuyó un 4%. Estas variaciones muestran diferencias en el comportamiento de la demanda energética provincial.

En el mercado de combustibles, las ventas de gasoil de grados 2 y 3 aumentaron un 8%, impulsadas principalmente por las necesidades del sector agropecuario y el transporte de cargas. En cambio, el consumo de nafta registró una caída del 3% frente al mismo período del año anterior.

Uno de los retrocesos más pronunciados se observó en el patentamiento de vehículos, que disminuyó un 21% interanual. El dato refleja una desaceleración en la adquisición de bienes durables, luego del crecimiento que había experimentado este segmento durante 2025.

El empleo privado registrado volvió a caer

El mercado laboral también presentó indicadores negativos. Según el informe del IIES, el empleo asalariado privado registrado disminuyó un 1% interanual durante junio de 2026.

La reducción confirma las dificultades para sostener y generar nuevos puestos de trabajo formales en el sector privado, en un contexto de menor dinamismo de la actividad económica.

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La evolución del empleo constituye uno de los aspectos que generan preocupación, debido a su relación con los ingresos de los hogares y la capacidad de recuperación del consumo.

Perspectivas de cautela para los próximos meses

Desde el Consejo Empresario de Entre Ríos advirtieron que la desaceleración registrada desde comienzos de 2026 continúa afectando a distintos componentes de la economía provincial, especialmente aquellos relacionados con el mercado interno.

Si bien algunas actividades agroindustriales mantienen resultados positivos, su desempeño no alcanza para compensar las caídas observadas en otros sectores.

El retroceso del empleo privado, la disminución en el patentamiento de vehículos y la menor demanda de determinados combustibles configuran un escenario de recuperación desigual.

En este contexto, el informe plantea una perspectiva prudente para la segunda mitad del año, con especial atención a la evolución del consumo, la producción industrial y la capacidad del sector privado para sostener los niveles de ocupación.

Entre Ríos económica junio
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