Presentaron un corto sobre los arroyos de Paraná y la organización ambiental vecinal

"Una tribu con el agua" cuenta con seis entrevistas y la recuperación de archivo histórico para reflexionar sobre la problemática ambiental de los arroyos.

"Una tribu con el agua" es el nombre del cortometraje entrerriano dirigido por Guillermo Fontana Lai y Mariano Osuna, que propone reflexionar sobre la situación de los arroyos paranaenses. Su estreno será este jueves como parte del Festival Tramando medios en la plaza San Miguel.

El realizador explicó cómo nació el proyecto desde una cátedra de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y cómo se transformó en una producción colectiva que recupera la historia de una organización comunitaria. El cortometraje ya está disponible gratis en YouTube.

El director Mariano Osuna presentó "Una Tribu con al agua", un cortometraje que propone reflexionar sobre la problemática ambiental de los arroyos de Paraná, las formas de habitar la ciudad y el trabajo de una organización vecinal que, desde hace 15 años, impulsa acciones vinculadas con el cuidado de la cuenca.

Osuna contó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) que el proyecto comenzó como una entrega académica, pero que, una vez presentado el trabajo, se reunió con Guillermo para pensar qué aspectos podían incorporar y cómo continuar desarrollando la propuesta. A partir de ese momento se sumaron amigos y colaboradores que aportaron distintas herramientas para la producción y la posproducción, entre ellos dos realizadores que trabajaron con drones y Sebastián Reyes, responsable de la música original.

El director explicó que el cortometraje se construyó sobre dos ejes. Por un lado, la necesidad de volver la mirada sobre los arroyos de Paraná, una ciudad asentada sobre 16 cursos de agua. Por otro, la historia de un grupo de vecinos autoconvocados que comenzó a reunirse en 2011 para realizar jornadas de limpieza y que, con el paso del tiempo, dio forma a una organización con distintas líneas de trabajo ambiental, formativo y sociocomunitario.

La propuesta busca abrir preguntas sobre el lugar que ocupan los arroyos en la vida urbana, los ciclos biológicos vinculados con el río y las políticas públicas necesarias para preservar esos ecosistemas. También plantea revisar los usos que la comunidad hace de esos espacios y las formas en que se relaciona con el ambiente.

La historia de una organización ambiental

Otro de los aspectos centrales del cortometraje es la reconstrucción de la experiencia de la organización vecinal. Para ello, el equipo trabajó con distintas generaciones de participantes y recuperó archivos que permiten reconstruir el recorrido de un espacio comunitario sostenido a lo largo de 15 años.

Osuna destacó que ese proceso permitió reunir materiales de diferentes etapas y recuperar una memoria colectiva que también puede servirle a la propia organización. En su mirada, las experiencias comunitarias, ambientales y asamblearias atraviesan transformaciones con el paso del tiempo: cambian las personas que participan, se renuevan las generaciones y el compromiso voluntario adopta distintas formas.

Sin embargo, sostuvo que la recuperación de esos archivos permite reconocer los objetivos compartidos que se mantuvieron a largo plazo y reconstruir cómo se conformó el espacio que todavía hoy continúa activo, en medio de avances y dificultades.

La realización también se enriqueció con los aportes de personas cercanas al equipo, que se sumaron durante la posproducción. La música original estuvo a cargo de Sebastián Reyes, mientras que otros colaboradores aportaron imágenes aéreas y sugerencias para completar el trabajo.

Cortometraje

El cortometraje formará parte de una jornada organizada por Tramando Medios, un espacio vinculado con una cátedra que trabaja sobre mediación cultural desde hace 14 años en la Facultad de Ciencias de la Educación.

La actividad se realizará el jueves, desde las 18, frente a la facultad, en la plaza Alvear de Paraná. La programación incluirá también la proyección de Parte del río, un cortometraje de Fernanda Solana e Irina Muñoz sobre Cosita Romero, además de intervenciones artísticas, un cierre musical y una cantina.

La jornada propone reunir producciones audiovisuales y expresiones artísticas en un espacio de encuentro abierto a la comunidad, con el objetivo de compartir experiencias y promover nuevas reflexiones sobre la cultura, el territorio y el ambiente.