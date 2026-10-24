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Paraná recibe un encuentro coral por los 30 años del programa Todas las Voces

Cuatro coros de Paraná y Santa Fe celebrarán los 30 años de Todas las Voces este domingo en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita.

24 de octubre 2026 · 12:06hs
Paraná recibe un encuentro coral por los 30 años del programa Todas las Voces

Paraná recibe un encuentro coral por los 30 años del programa Todas las Voces

La música coral tendrá una nueva cita en Paraná este domingo 25 de octubre. Desde las 19:00hs, la Sala Mayo será escenario de un encuentro que reunirá a cuatro agrupaciones de Entre Ríos y Santa Fe, en una actividad organizada por la Municipalidad de Paraná para celebrar los 30 años del programa "Todas las Voces".

La jornada propone un recorrido por diferentes estilos musicales, con interpretaciones que abarcan desde el repertorio sacro y lírico hasta canciones populares argentinas. Además de ofrecer un espectáculo abierto a la comunidad, la iniciativa busca generar un espacio de intercambio entre agrupaciones y promover el crecimiento de la actividad coral en la región.

Un repertorio que va de la música popular a las obras clásicas

El Coro de la Ciudad de Paraná será una de las formaciones protagonistas de la velada. Bajo la dirección de Eliseo Almada, interpretará canciones como "Tiempo del jacarandá", "El valle" y "el volcán".

También participará el Ensamble Vocal Cantus Firmus, perteneciente a la Asociación Verdiana de Paraná. Con la dirección de Miguel Otti Gómez, presentará obras del repertorio sacro y lírico, entre ellas composiciones de Jacobo de Haan y Wolfgang Amadeus Mozart.

Desde Santa Fe llegará el Coro de la Universidad Nacional del Litoral, dirigido por Alfonso Paz. Su propuesta incluirá versiones corales de canciones de reconocidos autores argentinos, como María Elena Walsh, Teresa Parodi, Ramón Ayala, Jorge Fandermole y Litto Nebbia.

La programación se completará con la Agrupación Coral Ars Nova, también de Santa Fe, bajo la dirección de María Soledad Gauna. Su repertorio incluirá Sur, Canción del jangadero, Compadre del sol y Amarraditos.

La diversidad de las propuestas permitirá recorrer distintas expresiones de la música y acercar al público a las posibilidades interpretativas del canto colectivo.

Tres décadas de Todas las Voces

El encuentro se enmarca en los 30 años de Todas las Voces, un programa que promueve el canto comunitario como una herramienta de expresión artística, participación e integración.

A lo largo de su trayectoria, la iniciativa ha impulsado espacios para que las agrupaciones compartan sus repertorios, intercambien experiencias y fortalezcan sus vínculos. En ese sentido, el Ciclo de Encuentros Corales forma parte de una propuesta que busca sostener y ampliar la presencia de la música coral en Paraná y otras localidades de la región.

La actividad de este domingo reunirá a formaciones con distintas trayectorias y propuestas musicales, en una jornada que invita a disfrutar del canto colectivo y de la diversidad cultural.

El encuentro comenzará a las 19:00hs en Sala Mayo, ubicada en la zona del Puerto Nuevo de Paraná. La entrada será libre y gratuita.

Paraná Música Popular
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