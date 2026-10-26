Paraná se consagró bicampeón entrerriano U15

Paraná se quedó con el Campeonato Entrerriano disputado en Colón. El seleccionado de la APB alcanzó el cuarto título en el 2026

Paraná se consagró campeón del Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15 que se desarrolló en la ciudad de Colón. El representativo de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) completó una actuación invicta, con cuatro victorias en cuatro presentaciones, y consiguió el bicampeonato de la categoría.

El conjunto conducido por Thomas Maidana comenzó su participación el sábado con dos triunfos contundentes en la fase de grupos. En su primera presentación, Paraná derrotó a Santa Elena por 93-56, mientras que en el segundo encuentro superó a Concordia por 92-49. De esta manera, cerró la jornada inicial con puntaje ideal y aseguró su clasificación a las semifinales del certamen.

La actividad continuó el domingo, cuando el seleccionado paranaense enfrentó a Gualeguaychú en una de las semifinales. Allí volvió a imponerse, esta vez por 83-64, resultado que le permitió acceder al partido decisivo y quedar a un paso de defender el campeonato obtenido en la edición anterior.

En la final, Paraná se midió ante Concepción del Uruguay en un encuentro que terminó con victoria por 64-57. Con ese resultado, los Cadetes paranaenses coronaron un fin de semana perfecto y consiguieron nuevamente el título provincial, ratificando su protagonismo en la categoría U15.

Cuatro títulos provinciales para Paraná en 2026

La consagración de los Cadetes representa el cuarto campeonato entrerriano de selecciones masculinas conseguido por Paraná durante la temporada 2026. Anteriormente, la Asociación Paranaense de Básquet había celebrado los títulos en las categorías U21, U13 y U17, todos obtenidos durante este mismo año.

Este nuevo logro refleja el trabajo que se desarrolla en las categorías formativas de los clubes que integran la APB, así como el compromiso de jugadores, entrenadores, dirigentes y familias que acompañan los procesos de preparación y competencia de los seleccionados paranaenses.

De esta manera, Paraná cierra su participación en el Entrerriano U15 con un balance de cuatro triunfos, el bicampeonato de la categoría y una nueva conquista que se suma a una destacada temporada para sus representativos provinciales.

El recorrido del bicampeón

Fase de grupos – Sábado

* Paraná 93-56 Santa Elena

* Paraná 92-49 Concordia

Semifinal – Domingo

* Paraná 83-64 Gualeguaychú

Final – Domingo

* Paraná 64-57 Concepción del Uruguay

Plantel que se coronó en Colón

4 - Ciro Portela (Atlético María Grande)

5 - Edgar Andreoli (Talleres)

6 - Santiago Brandolin (Ciclista)

7 - Ignacio Cuello (Ciclista)

8 - Gerónimo Montero (Estudiantes)

9 - Augusto Faria (Estudiantes)

10 - Ramiro Aguirre (Talleres)

11 - Santiago Sauer (Estudiantes)

12 - Benjamín Galetto (Atlético María Grande)

13 - Victorio Greca (Echagüe)

14 - Matheo Primaries (Echagüe)

15 - Mateo Moscardi (Patronato)

16 - Thiago Pomini (Talleres)

Cuerpo técnico

Director técnico: Thomas Maidana

Asistente técnico: Guido Tignani

Preparador físico: Augusto Piffiger