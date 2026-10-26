Frigerio recorrió la nueva Jefatura Departamental de Paraná: permitirá ahorrar 60 millones de pesos al año.

Frigerio visitó las instalaciones de la nueva sede policial, donde comenzó el traslado de oficinas. La obra estará terminada a principios de 2027.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió el nuevo edificio de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía, donde comenzó el traslado progresivo de las distintas dependencias. La puesta en funcionamiento de las instalaciones permitirá concentrar oficinas que actualmente operan en diferentes inmuebles, mejorar las condiciones laborales del personal y generar un ahorro anual estimado en casi 60 millones de pesos.

Durante la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. Las autoridades visitaron primero la actual dependencia de calle Gualeguaychú y posteriormente se trasladaron al nuevo edificio para observar los avances de la obra.

Frigerio recordó que el proyecto comenzó a gestarse en 2011 y que su ejecución atravesó distintas interrupciones hasta su reactivación a mediados de 2023. "Esta idea surgió en 2011, se empezó a trabajar, pero, como muchas obras de la provincia, estuvo paralizada durante mucho tiempo. Se retomó a mediados de 2023 y hoy se termina. Creo que es un edificio como el que merece nuestra Policía", expresó.

Frigerio destacó las mejoras para el personal policial

El gobernador sostuvo que la nueva infraestructura representa un avance en las condiciones de trabajo de los efectivos y en la atención de los ciudadanos que concurren a realizar trámites o denuncias.

"Tiene que ver con la idea de cuidar a los que nos cuidan, de darles dignidad y un lugar digno, que además sea agradable para quienes lo visitan, ya sea para radicar una denuncia o hacer un trámite", manifestó.

En ese sentido, vinculó la habilitación de la sede con las políticas de fortalecimiento institucional y equipamiento que impulsa la administración provincial.

Frigerio destacó las inversiones realizadas durante los últimos 33 meses en infraestructura policial, vehículos, chalecos antibalas, armamento, indumentaria y uniformes. También mencionó las refacciones ejecutadas en comisarías de distintas localidades entrerrianas.

Por su parte, Roncaglia consideró que el nuevo edificio constituye una inversión destinada al bienestar de los trabajadores y permitirá mejorar la organización de las tareas.

"La idea es traer todo el funcionamiento acá", señaló el ministro, quien explicó que se trasladarán dependencias que actualmente funcionan en inmuebles alquilados para reducir gastos y centralizar actividades.

El jefe de Policía, Claudio González, también valoró la disponibilidad de las nuevas instalaciones y destacó el impacto que tendrán en el desempeño cotidiano del personal.

El traslado permitirá ahorrar casi 60 millones de pesos anuales

Uno de los principales beneficios de la nueva sede será la reducción de los gastos de funcionamiento que actualmente afronta el Estado provincial.

Según la información oficial, la Provincia paga 4.682.459 pesos mensuales de alquiler por el inmueble utilizado hasta ahora, además de 600.000 pesos por período en concepto de Tasa de Servicios Sanitarios.

Con la finalización de esas obligaciones, el ahorro anual estimado ascenderá a 59.789.515 pesos, recursos que dejarán de destinarse al mantenimiento de dependencias alquiladas.

La centralización también permitirá reunir oficinas administrativas y operativas que hasta ahora desarrollaban sus actividades en distintos espacios de Paraná.

Cómo será la nueva sede y cuándo finalizará la obra

El traslado de las dependencias policiales se desarrolla de manera progresiva, a medida que se habilitan los diferentes sectores del edificio.

Hasta el momento fueron entregados los pisos segundo, tercero y cuarto, mientras que la finalización integral de los trabajos está prevista para febrero o marzo de 2027.

Las instalaciones cuentan con oficinas administrativas, salón auditorio, sectores de archivo, cocina, comedor para el personal y estacionamiento vehicular.

Además, el inmueble dispone de ascensores, rampas y escaleras que facilitan la circulación interna y el acceso de personas con movilidad reducida.

Con la habilitación progresiva de la nueva Jefatura Departamental, el Gobierno provincial busca concentrar las tareas policiales en un mismo espacio, mejorar las condiciones de atención al público y reducir los costos asociados al funcionamiento de las dependencias.