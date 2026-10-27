Uno Entre Rios | Economia | consumo

El consumo en los hogares argentinos volvió a caer en septiembre

El Indicador de Consumo de la CAC retrocedió un 0,8% en la comparación interanual. Además, registra una contracción de dos meses consecutivos.

27 de octubre 2026 · 17:35hs
El consumo en los hogares argentinos volvió a caer en septiembre. 

El consumo en los hogares argentinos volvió a caer en septiembre. 

El consumo de los hogares en bienes y servicios finales registró en septiembre una caída del 0,8% en la comparación interanual, mientras que se mantuvo estable respecto a agosto, según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Así, la serie desestacionalizada continúa oscilando sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, aún bajos en términos de la historia reciente. En concreto, septiembre se encuentra un 2% por debajo del máximo de principios de 2025.

LEER MÁS: Consumo: nuevo retroceso en los principales rubros

Datos sobre el consumo en el país

Respecto a la inflación, desde la entidad gremial empresarial remarcaron que la continuidad en la baja de la inflación resulta fundamental para recomponer los ingresos reales y volver a impulsar la capacidad de consumo de los hogares en los próximos meses. Sin embargo, el último dato mostró una nueva aceleración al 1,9%, manteniéndose en la órbita del 2%.

Por su parte, los bienes de consumo masivo o FMCG (por sus siglas en inglés) mostraron una retracción interanual para el pasado mes de septiembre, al caer 1,2% respecto al mismo mes de 2025.

En la comparación mensual el índice también retrocedió (-1%), continuando la dinámica oscilante (aunque con tendencia decreciente) mostrada durante el corriente año.

Qué pasó con los rubros

De acuerdo a la CAC, los rubros mostraron dinámicas mixtas, donde se observaron distintas alzas y bajas.

Indumentaria y calzado: cayó 1,5% interanual, con un aporte negativo de 0,1 puntos porcentuales (p.p.).

Transporte y vehículos: cayó 5,5% interanual y aportó -0,8 p.p. al índice general. El desempeño del rubro se explica nuevamente por el retroceso interanual en el patentamiento de automóviles, que no logra ser compensado por el crecimiento de las motos.

Recreación y cultura: cayó 3,4% interanual, con una contribución de -0,2 p.p. a la variación del índice.

Vivienda, alquileres y servicios públicos: aumentó 5,2% interanual y aportó 0,9 p.p. El crecimiento de la demanda eléctrica explica buena parte del desempeño del rubro.

Resto de los rubros: experimentaron una caída interanual de 1,1% en septiembre, que aportó -0,6 p.p. a la variación del índice general.

Dinámica del crédito

La CAC mantiene la advertencia respecto de los créditos a los hogares. Si bien creció de forma significativa entre 2024 y 2025, en 2026 el comportamiento no es el mismo: las tarjetas de crédito y los préstamos -tanto personales como prendarios- han entrado en un “leve pero constante retroceso”, encadenando varios meses de caída tras el estancamiento en el que entraron a fines del último año.

A contramano se ubica el crédito hipotecario. Con el nuevo impulso que busca darle el Gobierno, implementando la utilización de los fondos de la Anses, continúa su trayectoria ascendente, aunque lo hace de forma atenuada.

consumo Hogares argentinos septiembre
Noticias relacionadas
La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso.

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso

El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron. 

El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron

El Indec publicó que el Gran Paraná registra 6,7% de desocupación.

El Indec publicó que el Gran Paraná registra 6,7% de desocupación

La arena entrerriana es esencial para la expansión de Vaca Muerta.

La arena entrerriana es esencial para la expansión de Vaca Muerta

Ver comentarios

Lo último

Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso

Ultimo Momento
Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso

El consumo en los hogares argentinos volvió a caer en septiembre

El consumo en los hogares argentinos volvió a caer en septiembre

La madre de Tiago PZK apuntó contra Luck Ra: Famoso fracasado

La madre de Tiago PZK apuntó contra Luck Ra: "Famoso fracasado"

Policiales
Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Frigerio inauguró un nuevo salón en el Área Industrial de Chajarí por sus 40 años

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

Estudiantes entrerrianos recorren el Palacio San José mediante realidad virtual

Paraná refuerza el plan de contingencia ante posibles crecidas y lluvias intensas

Paraná refuerza el plan de contingencia ante posibles crecidas y lluvias intensas

Presentaron un corto sobre los arroyos de Paraná y la organización ambiental vecinal

Presentaron un corto sobre los arroyos de Paraná y la organización ambiental vecinal

El Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos inaugura su quinta edición en Concordia

El Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos inaugura su quinta edición en Concordia

Dejanos tu comentario