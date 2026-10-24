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Crecida de los ríos e inundaciones: las causas de la emergencia en Chaco y Corrientes

Las lluvias intensas y la crecida del caudal de los ríos Paraná y Uruguay provocaron evacuaciones, anegamientos y complicaciones en Chaco y Corrientes.

24 de octubre 2026 · 22:38hs
La crecida de los ríos e inundaciones son las causas de la emergencia en Chaco y Corrientes. 

La crecida de los ríos e inundaciones son las causas de la emergencia en Chaco y Corrientes. 

Las inundaciones que afectan a Chaco y Corrientes se desarrollan en un contexto climático marcado por "El Niño", un fenómeno natural que altera la circulación de la atmósfera y modifica los patrones de precipitaciones en distintas regiones del planeta.

La provincia del Chaco enfrenta las consecuencias de la crecida del río Paraná, en un contexto climático marcado por el fenómeno de El Niño y de las precipitaciones registradas en los últimos días. La secretaria de Coordinación de Gabinete provincial, Carolina Meiriño, informó que 913 personas fueron evacuadas y otras 281 abandonaron sus hogares por sus propios medios, lo que eleva a más de 1.100 la cantidad de personas desplazadas.

LEER MÁS: Evacuaron familias en Concordia por el temporal y la crecida del Río Uruguay

Qué pasa en Chaco

Una de las localidades más comprometidas es Barranqueras, en el área metropolitana de Resistencia, donde 251 personas debieron dejar sus viviendas. En ese sector, el Paraná alcanzó los 7,27 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en 6,50 metros.

En Puerto Vilelas, el intendente Marcelo González estimó que unas 350 familias atravesaban dificultades a raíz de la combinación de las precipitaciones y el avance del agua. La emergencia también afecta a los productores ganaderos.

A las complicaciones provocadas por la crecida se suma el pronóstico de nuevas tormentas, donde el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para gran parte del territorio provincial, ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos.

¿Y en Corrientes?

Por otra parte, en Corrientes, la emergencia también se concentra en las localidades ubicadas sobre las márgenes de los ríos Paraná y Uruguay. Según informó AIRE de Santa Fe, más de 550 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron debido al avance del agua.

En la capital provincial, el Paraná llegó a los 7,43 metros, por encima del nivel de evacuación de seis metros. La situación también generó preocupación en Itatí, donde el río superó los ocho metros, y en Paso de la Patria, que registró una altura de 7,79 metros.

Entre los factores que contribuyen a la crecida se encuentran las lluvias abundantes registradas en las cuencas altas, particularmente en Brasil, que incrementan el volumen de agua que llega a los cursos fluviales de la región.

Frente a este panorama, las autoridades provinciales y nacionales coordinan operativos de asistencia, prevención y seguimiento de las zonas afectadas. La Agencia Federal de Emergencias trabaja junto con organismos provinciales y fuerzas federales, mientras que Prefectura Naval Argentina brinda apoyo a las comunidades ribereñas, con entrega de alimentos, agua potable y otros elementos esenciales.

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