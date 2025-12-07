Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La ciudad de Paraná inició un nuevo modelo de transporte público en la sustentabilidad, la modernización y la calidad del servicio.

Este domingo se puso en funcionamiento el nuevo transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná. Las primaras unidades de San José S.A. comenzaron a verse desde temprano en la capital entrerriana y con ellas llegaron las primeras vivencias de choferes y pasajeros.

Pablo, recién incorporado a la empresa, contó su entusiasmo: “Soy nuevo en esto, de profesión camionero, y se abrió una oportunidad aquí que hay que aprovechar. Estoy por salir rumbo a la cabecera: soy la primera línea, la P, el primer chofer en salir a la calle de toda la empresa. Es un orgullo. Espero que tanto a mí como a mis compañeros nos vaya bien y que la gente disfrute de este nuevo servicio”.

Por su parte, Maximiliano Escobar describió la emoción del arranque: “Muy emocionados por este inicio y la oportunidad de ofrecer una nueva propuesta para la gente de Paraná. Esperamos que nos vuelvan a elegir, que vuelvan a confiar en el transporte público. Queremos que la gente suba con ganas de confiar otra vez, y de nuestra parte poner toda la profesionalidad en el cuidado del pasajero y del vehículo. Los invitamos a que nos acompañen”.

Bondi nuevo 2

Los primeros usuarios

Eduardo subió al colectivo en el Aeropuerto y manifestó: “Me gustan las nuevas unidades, viajar con aire acondicionado es bueno porque es lindo usarlo en el verano, más por los chicos y la gente grande, eso es beneficioso”.

Bárbara, vecina de barrio Mosconi II, fue una de las primeras en subir: “Siempre tomo el colectivo y hoy me sorprendió que el horario de la app se cumplió exacto. Eso es lo que más pide la gente: frecuencia y puntualidad. El chofer también muy amable. Estoy emocionada por ser una de las primeras en viajar”.

Finalmente, Natalia Ramos, de la zona del Parque Gazzano, destacó el cambio en su rutina: “Siempre tomé el 14; ahora pasa a ser la línea P. Hoy pasó en horario y la app funcionó perfecto. Las unidades están impecables. Para mí es clave que ahora haya más horarios nocturnos y más frecuencia: antes salía de trabajar a las 22 y el colectivo ya no pasaba. Ahora llego antes y más segura. Estoy muy contenta. Y también nosotros tenemos que cuidarlos”.