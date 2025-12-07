Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La ciudad de Paraná inició un nuevo modelo de transporte público en la sustentabilidad, la modernización y la calidad del servicio.

7 de diciembre 2025 · 16:03hs
Este domingo comenzaron a circular los nuevos colectivos en la ciudad de Paraná. 

Este domingo se puso en funcionamiento el nuevo transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná. Las primaras unidades de San José S.A. comenzaron a verse desde temprano en la capital entrerriana y con ellas llegaron las primeras vivencias de choferes y pasajeros.

La mirada de los choferes en Paraná

Pablo, recién incorporado a la empresa, contó su entusiasmo: “Soy nuevo en esto, de profesión camionero, y se abrió una oportunidad aquí que hay que aprovechar. Estoy por salir rumbo a la cabecera: soy la primera línea, la P, el primer chofer en salir a la calle de toda la empresa. Es un orgullo. Espero que tanto a mí como a mis compañeros nos vaya bien y que la gente disfrute de este nuevo servicio”.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la puesta en circuación de las nuevas unidades 0 kilómetro, con tecnología y herramientas digitales

Rosario Romero: "Como capital merecemos un transporte acorde a las necesidades de nuestra gente"

uta emitio un comunicado dirigido a la comunidad de parana

UTA emitió un comunicado dirigido a la comunidad de Paraná

Por su parte, Maximiliano Escobar describió la emoción del arranque: “Muy emocionados por este inicio y la oportunidad de ofrecer una nueva propuesta para la gente de Paraná. Esperamos que nos vuelvan a elegir, que vuelvan a confiar en el transporte público. Queremos que la gente suba con ganas de confiar otra vez, y de nuestra parte poner toda la profesionalidad en el cuidado del pasajero y del vehículo. Los invitamos a que nos acompañen”.

Bondi nuevo 2

Los primeros usuarios

Eduardo subió al colectivo en el Aeropuerto y manifestó: “Me gustan las nuevas unidades, viajar con aire acondicionado es bueno porque es lindo usarlo en el verano, más por los chicos y la gente grande, eso es beneficioso”.

Bárbara, vecina de barrio Mosconi II, fue una de las primeras en subir: “Siempre tomo el colectivo y hoy me sorprendió que el horario de la app se cumplió exacto. Eso es lo que más pide la gente: frecuencia y puntualidad. El chofer también muy amable. Estoy emocionada por ser una de las primeras en viajar”.

Finalmente, Natalia Ramos, de la zona del Parque Gazzano, destacó el cambio en su rutina: “Siempre tomé el 14; ahora pasa a ser la línea P. Hoy pasó en horario y la app funcionó perfecto. Las unidades están impecables. Para mí es clave que ahora haya más horarios nocturnos y más frecuencia: antes salía de trabajar a las 22 y el colectivo ya no pasaba. Ahora llego antes y más segura. Estoy muy contenta. Y también nosotros tenemos que cuidarlos”.

