En Paraná inicia el Nacional de Clubes femeninos

Desde este lunes hasta el sábado, la Copa de Oro del Nacional de Clubes se disputará en el estadio del Parque Berduc. Habrá cinco equipos locales.

Paraná será sede de la Copa de Oro femenina del Nacional de Clubes Norte de futsal , certamen organizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) que se desarrollará desde este lunes hasta el sábado en el estadio cubierto del Parque Escolar Enrique Berduc y reunirá a equipos de distintas localidades.

Con una importante presencia de equipos paranaenses y el acompañamiento de su público, el Nacional de Clubes femenino promete ser uno de los grandes eventos deportivos de la región, consolidando el crecimiento del futsal femenino y brindando una destacada vidriera para los clubes locales.

Entre los protagonistas estarán cinco representantes locales: Club Atlético Paraná, Club Social y Deportivo José Hernández, Atlético Neuquén Club, Club Español y Deportivo Máquina, que buscarán hacerse fuertes en condición de local frente a rivales de gran nivel.

La competencia estará dividida en cuatro grupos. Atlético Paraná integrará la Zona A junto a Comunicaciones, La Masía y El Dorado. En la Zona B competirán José Hernández, San Cristóbal, Pescadores y Montreal. La Zona C tendrá a Máquina, Nueva Era, Tennis Club y Portuarias, mientras que la Zona D contará con la participación de Neuquén, Español, Tercer Tiempo y Don Orione.

Los partidos del Nacional de Clubes

La acción comenzará el lunes. Ese día, por la Zona A, Comunicaciones enfrentará a El Dorado desde las 11.30 y luego Atlético Paraná debutará frente a La Masía a las 13. En la Zona B, Pescadores jugará ante Montreal a las 14.30 y José Hernández se medirá con San Cristóbal a las 17.30. Por la Zona C, Nueva Era enfrentará a Tennis Club a las 16 y Máquina hará su estreno ante Portuarias a las 19. A las 20.30 se llevará adelante el acto inaugural del torneo. En tanto, la Zona D tendrá los cruces entre Neuquén y Tercer Tiempo a las 21, y Español frente a Don Orione a las 22.30.

La segunda jornada se disputará el martes. Comunicaciones jugará con La Masía a las 11.30, San Cristóbal enfrentará a Pescadores a las 13, Tercer Tiempo se medirá con Don Orione a las 14.30 y Tennis Club chocará con Portuarias a las 16. Más tarde, Atlético Paraná enfrentará a El Dorado a las 17.30, José Hernández jugará contra Montreal a las 19, Máquina se medirá con Nueva Era a las 20.30 y cerrarán la programación Neuquén ante Español a las 22.

La fase de grupos concluirá el miércoles. La jornada comenzará con Montreal frente a San Cristóbal a las 11.30 y continuará con Portuarias ante Nueva Era a las 13. Luego, La Masía jugará frente a El Dorado a las 14.30 y Atlético Paraná enfrentará a Comunicaciones a las 16. Más tarde, Don Orione se medirá con Neuquén a las 17.30, Español jugará contra Tercer Tiempo a las 19, José Hernández enfrentará a Pescadores a las 20.30 y finalmente Máquina cerrará la primera fase frente a Tennis Club a las 22.

Los dos mejores equipos de cada grupo se clasificarán a los cuartos de final, que se disputarán el jueves. El viernes, en tanto, se jugarán las semifinales. Y la competencia se cerrará el sábado, con los partidos por el tercer y cuarto puesto, y la gran final que coronará al nuevo campeón.