Uno Entre Rios | Ovación | Nacional de Clubes

En Paraná inicia el Nacional de Clubes femeninos

Desde este lunes hasta el sábado, la Copa de Oro del Nacional de Clubes se disputará en el estadio del Parque Berduc. Habrá cinco equipos locales.

1 de junio 2026 · 10:44hs
El Nacional de Clubes tendrá acción en el estadio cubierto del Parque Berduc.

El Nacional de Clubes tendrá acción en el estadio cubierto del Parque Berduc.

Paraná será sede de la Copa de Oro femenina del Nacional de Clubes Norte de futsal, certamen organizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) que se desarrollará desde este lunes hasta el sábado en el estadio cubierto del Parque Escolar Enrique Berduc y reunirá a equipos de distintas localidades.

Con una importante presencia de equipos paranaenses y el acompañamiento de su público, el Nacional de Clubes femenino promete ser uno de los grandes eventos deportivos de la región, consolidando el crecimiento del futsal femenino y brindando una destacada vidriera para los clubes locales.

claudio ubeda dejo de ser el entrenador de boca juniors

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

El villurquicense Leonardo Morales sufrió un robo. Entre los efectos le sustrajeron ropa, dólares y la medalla de campeón con Belgrano. 

Le robaron la medalla de campeón al defensor de Belgrano Leonardo Morales

Entre los protagonistas estarán cinco representantes locales: Club Atlético Paraná, Club Social y Deportivo José Hernández, Atlético Neuquén Club, Club Español y Deportivo Máquina, que buscarán hacerse fuertes en condición de local frente a rivales de gran nivel.

La competencia estará dividida en cuatro grupos. Atlético Paraná integrará la Zona A junto a Comunicaciones, La Masía y El Dorado. En la Zona B competirán José Hernández, San Cristóbal, Pescadores y Montreal. La Zona C tendrá a Máquina, Nueva Era, Tennis Club y Portuarias, mientras que la Zona D contará con la participación de Neuquén, Español, Tercer Tiempo y Don Orione.

Los partidos del Nacional de Clubes

La acción comenzará el lunes. Ese día, por la Zona A, Comunicaciones enfrentará a El Dorado desde las 11.30 y luego Atlético Paraná debutará frente a La Masía a las 13. En la Zona B, Pescadores jugará ante Montreal a las 14.30 y José Hernández se medirá con San Cristóbal a las 17.30. Por la Zona C, Nueva Era enfrentará a Tennis Club a las 16 y Máquina hará su estreno ante Portuarias a las 19. A las 20.30 se llevará adelante el acto inaugural del torneo. En tanto, la Zona D tendrá los cruces entre Neuquén y Tercer Tiempo a las 21, y Español frente a Don Orione a las 22.30.

La segunda jornada se disputará el martes. Comunicaciones jugará con La Masía a las 11.30, San Cristóbal enfrentará a Pescadores a las 13, Tercer Tiempo se medirá con Don Orione a las 14.30 y Tennis Club chocará con Portuarias a las 16. Más tarde, Atlético Paraná enfrentará a El Dorado a las 17.30, José Hernández jugará contra Montreal a las 19, Máquina se medirá con Nueva Era a las 20.30 y cerrarán la programación Neuquén ante Español a las 22.

La fase de grupos concluirá el miércoles. La jornada comenzará con Montreal frente a San Cristóbal a las 11.30 y continuará con Portuarias ante Nueva Era a las 13. Luego, La Masía jugará frente a El Dorado a las 14.30 y Atlético Paraná enfrentará a Comunicaciones a las 16. Más tarde, Don Orione se medirá con Neuquén a las 17.30, Español jugará contra Tercer Tiempo a las 19, José Hernández enfrentará a Pescadores a las 20.30 y finalmente Máquina cerrará la primera fase frente a Tennis Club a las 22.

Los dos mejores equipos de cada grupo se clasificarán a los cuartos de final, que se disputarán el jueves. El viernes, en tanto, se jugarán las semifinales. Y la competencia se cerrará el sábado, con los partidos por el tercer y cuarto puesto, y la gran final que coronará al nuevo campeón.

Nacional de Clubes Paraná Futsal Parque Berduc
Noticias relacionadas
El equipo femenino Decano buscará su primer título de la Liga Paranaense. 

Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino

En el clásico futbolero trasladado al Torneo Dos Orillas de hockey, Colón venció a Unión.

Hubo otra jornada de acción en el Torneo Dos Orillas de Damas

El Pincha se medirá con el vencedor de Barracas Central y Huracán en los octavos de final de la Copa Argentina.

Estudiantes goleó a Rosario Central por la Copa Argentina

Maquinita Martínez está en la última etapa de su preparación previa al combate.

Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

Ver comentarios

Lo último

La ministra Sandra Pettovello cerró una gira en Italia con una audiencia con el papa León XIV

La ministra Sandra Pettovello cerró una gira en Italia con una audiencia con el papa León XIV

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Ni Una Menos: convocan a paro activo y movilización

Ni Una Menos: convocan a paro activo y movilización

Ultimo Momento
La ministra Sandra Pettovello cerró una gira en Italia con una audiencia con el papa León XIV

La ministra Sandra Pettovello cerró una gira en Italia con una audiencia con el papa León XIV

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Ni Una Menos: convocan a paro activo y movilización

Ni Una Menos: convocan a paro activo y movilización

Herrera: hombre atacó a cuchillazos a un comisario y terminó herido.

Herrera: hombre atacó a cuchillazos a un comisario y terminó herido.

Bulldog llega a Paraná con un show que recorre todas sus épocas

Bulldog llega a Paraná con un show que recorre todas sus épocas

Policiales
Herrera: hombre atacó a cuchillazos a un comisario y terminó herido.

Herrera: hombre atacó a cuchillazos a un comisario y terminó herido.

Ocho detenidos en Diamante tras el secuestro de armas y drogas

Ocho detenidos en Diamante tras el secuestro de armas y drogas

Este lunes comienzan a juzgar a Edgardo Kueider en Paraguay

Este lunes comienzan a juzgar a Edgardo Kueider en Paraguay

Detuvieron en Concordia a un docente acusado de grooming

Detuvieron en Concordia a un docente acusado de grooming

Descubren que un preso de Coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmó a Santa Elena

Descubren que un preso de Coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmó a Santa Elena

Ovación
Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

En Paraná inicia el Nacional de Clubes femeninos

En Paraná inicia el Nacional de Clubes femeninos

Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña

Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña

Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino

Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino

Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

La provincia
Ni Una Menos: convocan a paro activo y movilización

Ni Una Menos: convocan a paro activo y movilización

Ni Una Menos: 3.424 víctimas fatales de violencia de género en Argentina

Ni Una Menos: 3.424 víctimas fatales de violencia de género en Argentina

Farer: el remate de hacienda registra una baja promedio inferior a 1%

Farer: el remate de hacienda registra una baja promedio inferior a 1%

Fonbec realizará un encuentro entre padrinos y becarios, e invita a sumarse al proyecto

Fonbec realizará un encuentro entre padrinos y becarios, e invita a sumarse al proyecto

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

Dejanos tu comentario