Uno Entre Rios | La Provincia | Transporte

Rosario Romero: "Como capital, merecemos un transporte acorde a las necesidades de nuestra gente"

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la puesta en circuación de las nuevas unidades 0 kilómetro, con tecnología y herramientas digitales

7 de diciembre 2025 · 13:42hs
La intendenta de Paraná

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la puesta en circuación de las nuevas unidades 0 kilómetro, con tecnología y herramientas digitales
Los colectivos de la empresa San José comenzarán circular este domingo en Paraná.

Foto Municipalidad de Paraná.

Los colectivos de la empresa San José comenzarán circular este domingo en Paraná.
Las mujeres choferes de San José UTE

Las mujeres choferes de San José UTE

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, compartió una foto y un video en sus redes sociales y se refirió al inicio de la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros de la empresa San José UTE. " Hoy amanecimos con un nuevo sistema de transporte público en funcionamiento en nuestra ciudad: unidades cero kilómetro y una aplicación de seguimiento en tiempo real al servicio de los vecinos".

Los colectivos de la empresa San José comenzarán circular este domingo en Paraná.

Paraná inició este domingo un nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros

el nuevo transporte urbano de parana recibio la bendicion en una ceremonia interreligiosa

El nuevo transporte urbano de Paraná recibió la bendición en una ceremonia interreligiosa

Embed

"Durante décadas, los paranaenses esperamos un cambio para bien, y hoy comenzamos a hacerlo realidad. Como ciudad capital, merecemos un transporte acorde al crecimiento que hemos tenido y a las necesidades de nuestra gente", prosiguió.

"Quiero agradecer la comprensión y el acompañamiento de todo el cuerpo legislativo y de la comunidad en general, que transitó con paciencia este proceso de participación ciudadana, diálogo y escucha. Ese camino permitió concretar el llamado a licitación que abrió las puertas para que una nueva empresa invirtiera en Paraná. El servicio ya está en marcha. Ahora se abre el desafío de seguir ajustándolo y mejorándolo día a día, en función del uso y las experiencias de quienes lo utilizan. Nuestro objetivo es que cada vez más paranaenses elijan el colectivo como una opción confiable y eficiente para moverse por la ciudad. Estamos muy felices por este paso histórico: merecemos viajar mejor, merecemos llegar a tiempo", expresó.

choferes mujeres San Jose UTE Paraná

La nueva concesión

Desde la jornada de este domingo, en la ciudad de Paraná comienza a operar un sistema completamente renovado de transporte urbano de pasajeros, resultado de un proceso licitatorio que se extendió durante meses e incorporó diversas instancias de participación ciudadana. La Municipalidad presentó la nueva flota compuesta por 77 colectivos cero kilómetro, que estarán a cargo de la empresa San José y que representan un cambio sustancial en la movilidad cotidiana de miles de vecinos.

Las unidades incorporan aire acondicionado, rampas para personas con discapacidad, dispositivos de geolocalización y motores de menor impacto ambiental, ya que el 20% funciona a GNC. Este salto tecnológico se complementa con un esquema de pago diversificado que incluye SUBE, tarjetas propias, códigos QR y billeteras digitales, con el objetivo de agilizar el acceso y mejorar la experiencia de viaje.

LEER MÁS: Paraná: la Justicia prohibió a UTA entorpecer el inicio del servicio de transporte de San José

El municipio destacó que el rediseño del servicio no se limita a la renovación vehicular, sino que apunta a un modelo integral centrado en la eficiencia, la sustentabilidad y la transparencia operativa. Durante el proceso se mantuvieron reuniones con instituciones barriales, organizaciones sociales y usuarios frecuentes, lo que permitió ajustar trazas, horarios y criterios de conectividad para responder a demandas históricas vinculadas a la frecuencia, la cobertura y la seguridad.

Aplicacion Transporte Paraná 2

Los recorridos en Paraná

Los nuevos recorridos contemplan nodos estratégicos como hospitales, centros educativos, dependencias estatales y áreas comerciales, buscando articular de manera más ordenada los desplazamientos en toda la ciudad. En total, son 11 líneas que cubren completamente el ejido urbano —ahora denominadas con letras—: cuatro de ellas presentan ramales con variantes en sus cabeceras, tres corresponden a trazas nuevas y las restantes mantienen recorridos similares a los anteriores. Las líneas fueron acordadas hasta marzo y permanecen abiertas a modificaciones que permitan mejorar la prestación.

Uno de los ejes más relevantes del nuevo esquema es la incorporación de herramientas tecnológicas que brindan información en tiempo real. Ya está disponible “Arriba Paraná”, la aplicación oficial del sistema, que permitirá consultar recorridos, paradas más cercanas, frecuencias y ubicación exacta de las unidades. La plataforma también cuenta con canales de atención directa para reportar situaciones, realizar consultas y acceder a datos actualizados sobre el funcionamiento del servicio.

Los nuevos recorridos, que pueden consultarse y descargarse en el sitio oficial del municipio, incluyen ajustes orientados a mejorar la conectividad entre distintos sectores urbanos, reducir tiempos de viaje y garantizar mayor previsibilidad para quienes dependen diariamente del transporte público. La información actualizada podrá consultarse a través de la aplicación y la página web exclusiva, donde se visualizará el movimiento de cada unidad gracias a los GPS incorporados en la flota.

Aplicacion Transporte Paraná 1

LEER MÁS: UTA emitió un comunicado dirigido a la comunidad de Paraná

En materia de frecuencia, se prevé mayor previsibilidad y mejoras sostenidas a partir del monitoreo permanente del sistema. Respecto a la tarifa, el municipio informó que se mantendrán los valores actuales. En cuanto a las paradas, se anticipó que habrá una optimización general con el objetivo de reducir los tiempos de recorrido y mejorar la circulación. El detalle completo se dará a conocer una vez que la aplicación y el sitio web estén plenamente operativos, ya que ambos concentrarán la información oficial del sistema en tiempo real.

En el marco de la puesta en marcha del nuevo Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, la Municipalidad confirmó que “Arriba Paraná” ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en las tiendas virtuales. La aplicación ofrece un mapa interactivo con los recorridos y un menú de herramientas destinadas a mejorar la experiencia de viaje, a partir de los datos transmitidos por el sistema de geolocalización de las unidades.

Este domingo, y según la denuncia de habituales pasajeros, algunas líneas de colectivos habían suspendido el servicio habitual, lo que generó malestar entre los usuarios.

Transporte Rosario Romero Paraná
Noticias relacionadas
Transporte San José SA avanza en su llegada a Paraná.

Transporte: San José afirmó que incorporará "una parte importante del personal" de Buses Paraná

El senador Gustavo Vergara criticó al kirchnerismo. 

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Se realizó en Rosario del Tala la entrega de los carnets oficiales a los nuevos Guías de la Naturaleza. 

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de entre rios

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario