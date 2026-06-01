Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Nacional

Inició en Paraná el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

Con las derrotas de Atletico Paraná y José Hernández, se disputó la primera fecha del Torneo Nacional que se juega en el Parque Berduc.

1 de junio 2026 · 21:26hs
Atlético Paraná cayó 1 a 0 en el inicio del Torneo Nacional.

Prensa CAFS

Atlético Paraná cayó 1 a 0 en el inicio del Torneo Nacional.

Paraná ya vibra al ritmo del futsal. En la capital entrerriana se está disputando el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino, certamen que se lleva a cabo de manera íntegra en el estadio cubierto del Parque Escolar Enrique Berduc.

La primera fecha no fue favorable para dos de los equipos paranaenses que forman parte del campeonato. Tanto Atlético Paraná como José Hernández cayeron por la mínima diferencia en su estreno. Más tarde se presentarán Deportivo Máquina, Neuquén y Español.

Mariano Moreno C derrotó con autoridad al equipo mendocino en el Torneo Nacional.

Goleadas paranaenses en el inicio del Torneo Nacional en San Rafael

marcelo candia valoro el empate de patronato ante tristan suarez

Marcelo Candia valoró el empate de Patronato ante Tristán Suárez

Grupo A: La Masía 1 – Atlético Paraná 0

Grupo B: San Cristobal 1 – José Hernández 0

Grupo C: Deportivo Máquina - Portuarias

Grupo D: Atlético Neuquén – Tercer tiempo/ Español – Don Orione

La continuidad del Torneo Nacional

Martes

17.30: El Dorado – Atlético Paraná

19: José Hernández – Montreal

20.30: Nueva Era – Deportivo Máquina

22: Atlético Neuquén – Español

Miércoles

16: Atlético Paraná – Comunicaciones B

17.30: Don Orione – Atlético Neuquén

19: Español – Tercer tiempo

20.30: José Hernández – Pescadores

22: Deportivo Máquina – Tenis Club

Torneo Nacional Paraná Futsal Parque Berduc
Noticias relacionadas
concordia: permanece estable el arquero matias agüero tras una compleja cirugia

Concordia: permanece estable el arquero Matías Agüero tras una compleja cirugía

El último torneo oficial que disputó Serena Williams fue el US Open 2022.

Serena Williams vuelve del retiro a los 44 años

el pedido del capitan de patronato: necesitamos refuerzos

El pedido del capitán de Patronato: "Necesitamos refuerzos"

La institución del deporte tiene como presidente a  Fabián Medina y como vice Héctor David.

La Confederación Entrerriana de Deportes renovó autoridades

Ver comentarios

Lo último

Se reconfigura el mapa religioso de la Argentina

Se reconfigura el mapa religioso de la Argentina

ARCA: la recaudación de mayo creció 1,7% y cortó nueve meses de caída

ARCA: la recaudación de mayo creció 1,7% y cortó nueve meses de caída

Marcelo Candia valoró el empate de Patronato ante Tristán Suárez

Marcelo Candia valoró el empate de Patronato ante Tristán Suárez

Ultimo Momento
Se reconfigura el mapa religioso de la Argentina

Se reconfigura el mapa religioso de la Argentina

ARCA: la recaudación de mayo creció 1,7% y cortó nueve meses de caída

ARCA: la recaudación de mayo creció 1,7% y cortó nueve meses de caída

Marcelo Candia valoró el empate de Patronato ante Tristán Suárez

Marcelo Candia valoró el empate de Patronato ante Tristán Suárez

Inició en Paraná el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

Inició en Paraná el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

Entre Ríos: Rogelio Frigerio firmó el reglamento de concursos para el ingreso a planta permanente

Entre Ríos: Rogelio Frigerio firmó el reglamento de concursos para el ingreso a planta permanente

Policiales
Un prófugo de la Justicia de Entre Ríos fue atrapado en Retiro

Un prófugo de la Justicia de Entre Ríos fue atrapado en Retiro

Procesamiento por el traslado de 500.000 dólares en Ceibas

Procesamiento por el traslado de 500.000 dólares en Ceibas

Un micro de Concordia chocó en la Panamericana: hay 12 personas heridas

Un micro de Concordia chocó en la Panamericana: hay 12 personas heridas

Postergaron otra vez el juicio contra Kueider en Paraguay

Postergaron otra vez el juicio contra Kueider en Paraguay

Agostina Vega: se conoció el resultado de la autopsia

Agostina Vega: se conoció el resultado de la autopsia

Ovación
Inició en Paraná el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

Inició en Paraná el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

Goleadas paranaenses en el inicio del Torneo Nacional en San Rafael

Goleadas paranaenses en el inicio del Torneo Nacional en San Rafael

Concordia: permanece estable el arquero Matías Agüero tras una compleja cirugía

Concordia: permanece estable el arquero Matías Agüero tras una compleja cirugía

La Confederación Entrerriana de Deportes renovó autoridades

La Confederación Entrerriana de Deportes renovó autoridades

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

La provincia
Entre Ríos: Rogelio Frigerio firmó el reglamento de concursos para el ingreso a planta permanente

Entre Ríos: Rogelio Frigerio firmó el reglamento de concursos para el ingreso a planta permanente

Evalúan habilitar el paso de bitrenes por el Túnel Subfluvial

Evalúan habilitar el paso de bitrenes por el Túnel Subfluvial

Estudiantes universitarios accederán a descuentos en Cotapa

Estudiantes universitarios accederán a descuentos en Cotapa

Ni Una Menos: convocan a paro activo y movilización

Ni Una Menos: convocan a paro activo y movilización

Ni Una Menos: 3.424 víctimas fatales de violencia de género en Argentina

Ni Una Menos: 3.424 víctimas fatales de violencia de género en Argentina

Dejanos tu comentario