Inició en Paraná el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

Con las derrotas de Atletico Paraná y José Hernández, se disputó la primera fecha del Torneo Nacional que se juega en el Parque Berduc.

Paraná ya vibra al ritmo del futsal. En la capital entrerriana se está disputando el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino, certamen que se lleva a cabo de manera íntegra en el estadio cubierto del Parque Escolar Enrique Berduc.