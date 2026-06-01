Paraná ya vibra al ritmo del futsal. En la capital entrerriana se está disputando el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino, certamen que se lleva a cabo de manera íntegra en el estadio cubierto del Parque Escolar Enrique Berduc.
Inició en Paraná el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino
Con las derrotas de Atletico Paraná y José Hernández, se disputó la primera fecha del Torneo Nacional que se juega en el Parque Berduc.
La primera fecha no fue favorable para dos de los equipos paranaenses que forman parte del campeonato. Tanto Atlético Paraná como José Hernández cayeron por la mínima diferencia en su estreno. Más tarde se presentarán Deportivo Máquina, Neuquén y Español.
Grupo A: La Masía 1 – Atlético Paraná 0
Grupo B: San Cristobal 1 – José Hernández 0
Grupo C: Deportivo Máquina - Portuarias
Grupo D: Atlético Neuquén – Tercer tiempo/ Español – Don Orione
La continuidad del Torneo Nacional
Martes
17.30: El Dorado – Atlético Paraná
19: José Hernández – Montreal
20.30: Nueva Era – Deportivo Máquina
22: Atlético Neuquén – Español
Miércoles
16: Atlético Paraná – Comunicaciones B
17.30: Don Orione – Atlético Neuquén
19: Español – Tercer tiempo
20.30: José Hernández – Pescadores
22: Deportivo Máquina – Tenis Club