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Paraná: vandalizaron juego de plaza Mujeres Entrerrianas

Adolescentes de 14 y 16 años incendiaron el tobogán del paseo público. Pasadas las horas personal municipal trabajó en la reparación de los daños ocasionados.

1 de junio 2026 · 11:46hs
Paraná: vandalizaron juego de plaza Mujeres Entrerrianas

Los juegos infantiles de la plaza de Mujeres Entrerrianas, ex Hipódromo fueron objeto de vandalismo en la madrugada de este lunes. Personal de Bomberos Zapadores debieron intervenir ya que uno de los toboganes de plástico fue incendiado por adolescentes que estaban en el lugar.

Paraná Vandalismo

El repudiable hecho ocurrió alrededor de las 4 e intervino personal del 911 alertado por el sistema de videovigilancia.

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Los autores del incendio fueron tres menores de edad que fueron identificados tras intentar una huída por calle Coronel Uzin. Se trata de adolescentes de 14 y 16 años que fueron retenidos en inmediaciones de calle Provincias Unidas.

Paraná vandalismo plaza de Mujeres Entrerrianas

Intervino la Fiscalía que dispuso el traslado de los jóvenes a la División Minoridad, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Pasadas las horas personal municipal trabajó en la reparación de los daños ocasionados.

Paraná adolescentes Vandalismo Plaza Mujeres Entrerrianas
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