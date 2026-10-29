Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local

A través de la campaña Elegí Acá, Paraná promueve el consumo de cercanía con beneficios para estudiantes, eventos y nuevas herramientas comerciales.

Hay gran variedad de objetos de otras épocas para elegir.

La Municipalidad de Paraná desarrolla una agenda de actividades para incentivar el consumo local, acompañar a los comerciantes y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico. Las iniciativas forman parte de la campaña Elegí Acá, que reúne promociones, ferias, capacitaciones y rondas de negocios en distintos sectores de la ciudad.

La propuesta se lleva adelante junto al Centro Comercial e Industrial de Paraná, el Paseo del Centro, universidades, cámaras empresariales y otras instituciones. El objetivo es fortalecer la actividad comercial, ampliar la llegada a nuevos consumidores y acompañar a los establecimientos frente a los cambios en los hábitos de compra y el crecimiento del comercio electrónico.

Descuentos para estudiantes y promociones en la Peatonal

Una de las principales herramientas es UniPase, la tarjeta de descuentos y beneficios destinada a estudiantes universitarios. La iniciativa, impulsada desde la Mesa Interuniversitaria de Marca Paraná junto a la Subsecretaría de Producción, cuenta con 122 comercios adheridos, 140 puntos de venta y más de 3.200 estudiantes inscriptos, según datos de octubre de 2026.

El programa busca vincular al público universitario con los negocios de la ciudad mediante promociones especiales, campañas de difusión y beneficios en distintos rubros.

Otra de las propuestas es Miércoles de Paseo en la Peatonal, que reúne a más de 80 comercios adheridos. La actividad se realiza los segundos miércoles de cada mes, con descuentos, exhibiciones de productos e intervenciones artísticas y culturales sobre la Peatonal San Martín.

La quinta edición se desarrolló el 14 de octubre y están previstas nuevas jornadas durante noviembre y diciembre, con el propósito de incrementar la circulación de consumidores en el centro.

Paraná Comercia tendrá una nueva edición en noviembre

La agenda también contempla iniciativas destinadas a generar vínculos entre empresas y ampliar las oportunidades comerciales. En ese marco, el 26 de noviembre se realizará en Sala Mayo una nueva edición de Paraná Comercia, una ronda de negocios multisectorial que reunirá a empresas y emprendimientos.

La actividad es organizada por la Municipalidad junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Centro Comercial e Industrial de Paraná y la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER).

La primera edición tuvo lugar en diciembre de 2025 y permitió establecer contactos entre representantes de distintos sectores productivos. La nueva convocatoria buscará ampliar las redes de proveedores y favorecer acuerdos comerciales.

Proyectan una feria digital para 2027

En paralelo, el Municipio trabaja en herramientas vinculadas con el comercio electrónico. Como antecedente, el 29 de mayo se realizó una jornada interinstitucional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con la participación de más de 60 comerciantes y representantes de instituciones.

Durante el encuentro se desarrollaron talleres y una exposición de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que permitieron identificar dificultades y oportunidades para los negocios locales.

Entre las propuestas surgió la posibilidad de crear una feria digital que permita comercializar productos en el Gran Paraná, el Gran Santa Fe y otros mercados provinciales. Actualmente se trabaja en una iniciativa para su implementación durante los primeros meses de 2027.

Ferias y eventos para impulsar las ventas

La programación municipal incluye actividades que buscan atraer visitantes y generar espacios de comercialización para emprendedores, productores y artesanos.

Entre las próximas propuestas se encuentra Tierra y Agua, Expo de Pesca y Outdoors, prevista para el 14 y 15 de noviembre. Durante diciembre se realizarán las ferias navideñas, con la Feria del Regalo en el fin de semana del 8 y la Feria Navideña en los días previos a Nochebuena.

También está programada la Feria de Carnaval, del 5 al 9 de febrero de 2027.

A estas actividades se suman las propuestas periódicas de la Feria de Salta y Nogoyá y del Mercado Sud, integradas a la marca Sabores de las Ferias, que promueve la comercialización de productos locales.

Una campaña que busca llegar a los barrios

La estrategia de Elegí Acá no se limita al microcentro. La Municipalidad también busca dar visibilidad a los comercios ubicados en diferentes calles y barrios de Paraná, mediante testimonios, imágenes e historias de sus protagonistas.

La intención es destacar el papel de los negocios de cercanía en la generación de empleo, la actividad económica y la identidad de cada sector de la ciudad.

Con esta agenda, el Municipio procura consolidar el trabajo conjunto con las entidades comerciales y promover herramientas que permitan sostener las ventas, incorporar nuevos consumidores y fortalecer el desarrollo económico de Paraná.