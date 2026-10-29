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ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná

El programa provincial ofrecerá trámites, vacunación, controles de salud y asesoramiento este viernes, de 14 a 17, en el Club Peñarol de Paraná.

29 de octubre 2026 · 14:28hs
ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná.

ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná.

Este viernes, de 14 a 17, el programa provincial ER con Vos estará presente en el playón del Club Peñarol, ubicado en calle Ituzaingó 250, en Paraná, con el objetivo de acercar distintos servicios del Estado a los vecinos y vecinas de la ciudad.

La jornada contará con el acompañamiento de la Comisión Vecinal Carlos Pellegrini y de las vecinales Mitre, 33 Orientales, Libertad y Pirola, junto con otras organizaciones barriales de la zona, para facilitar el acceso de la comunidad a distintos trámites y prestaciones del Estado.

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El programa ER con Vos ofrecerá trámites y servicios en el Club Peñarol

Durante la actividad, las personas podrán realizar trámites y consultas sin turno previo y por orden de llegada. Entre los servicios disponibles se encontrarán gestiones vinculadas al DNI, pasaportes y Registro Civil, además de vacunación y controles de salud.

También habrá asesoramiento sobre viviendas, impuestos y servicios, junto con espacios de orientación educativa y capacitaciones laborales, para facilitar el acceso a diferentes prestaciones en un mismo lugar.

La propuesta busca acercar las distintas áreas del Estado a la comunidad, simplificar gestiones y brindar respuestas a las necesidades de los vecinos. La actividad se desarrollará de 14 a 17 en el playón del Club Peñarol, con acceso para quienes deseen realizar consultas o acceder a los servicios disponibles.

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