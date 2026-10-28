Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

Iniciaron la instalación de un techo de paraguas colgantes en la Peatonal San Martín de Paraná para embellecer el espacio público.

La Peatonal San Martín de Paraná comenzó a mostrar una nueva imagen con el inicio de los trabajos para instalar un techo de paraguas colgantes sobre uno de los sectores más transitados del microcentro. La intervención urbana, que despertó la atención de quienes recorrieron la zona durante las últimas horas, forma parte de una iniciativa conjunta entre la Municipalidad y el Centro Comercial e Industrial de Paraná, orientada a embellecer el espacio público y fortalecer la actividad comercial.

Los trabajos comenzaron este miércoles en la esquina de calle Urquiza y la Peatonal San Martín de Paraná, donde se colocaron los primeros elementos de una estructura que busca modificar la postal habitual del paseo peatonal. La propuesta apunta a generar un atractivo visual diferente, renovar la experiencia de quienes transitan por el centro y convertir al sector en un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La iniciativa se enmarca en una serie de acciones destinadas a revitalizar el casco céntrico, promover la circulación de personas y acompañar a los comercios que desarrollan su actividad en una de las zonas comerciales más tradicionales de la capital entrerriana.

Una nueva postal para el centro de Paraná

La instalación de paraguas suspendidos sobre la peatonal propone incorporar un elemento decorativo que transforme el paisaje urbano y le otorgue una identidad visual renovada a este espacio emblemático de la ciudad.

La intervención busca generar un corredor colorido y atractivo, capaz de captar la atención de quienes recorren el microcentro y convertirse en un escenario elegido para tomar fotografías y compartir imágenes en las redes sociales. Este tipo de propuestas urbanas se ha utilizado en distintas ciudades como una manera de intervenir espacios públicos, sumar atractivos turísticos y renovar sectores comerciales sin modificar su función cotidiana.

En Paraná, la Peatonal San Martín constituye uno de los principales puntos de circulación de la ciudad. A lo largo de sus cuadras conviven locales comerciales, entidades bancarias, oficinas, espacios gastronómicos y distintos servicios que diariamente convocan a vecinos de diferentes barrios y a visitantes de otras localidades.

Por ese motivo, la incorporación de una propuesta visual de estas características busca aportar una nueva experiencia al recorrido habitual, tanto para quienes se acercan al centro a realizar compras como para aquellos que lo eligen para pasear.

La expectativa es que el techo de paraguas contribuya a renovar la imagen del paseo y sume un atractivo que invite a detenerse, recorrer los locales y disfrutar del espacio público.

La primera etapa llegará hasta calle 25 de Junio

Según indicaron desde la Municipalidad, la colocación de los paraguas se realizará inicialmente sobre el tramo comprendido entre calle Urquiza y calle 25 de Junio.

La intervención comenzará, de esta manera, en uno de los sectores de mayor movimiento peatonal y comercial. La intención es avanzar con la instalación de la estructura en ese primer tramo para luego continuar con otras cuadras de la peatonal.

“En principio se van a colgar desde Urquiza hasta 25 de Junio. Luego se colocarán en otras cuadras”, señalaron desde el municipio.

La posibilidad de extender la propuesta permitirá que el proyecto tenga un alcance mayor y abarque nuevos sectores del paseo comercial. No obstante, por el momento, la información oficial indica que los trabajos se desarrollarán por etapas, con un primer tramo definido entre ambas calles.

El avance de la instalación permitirá observar cómo se integra la estructura con el entorno urbano y de qué manera modifica la experiencia de circulación de los peatones.

Un proyecto conjunto para revitalizar el microcentro

La colocación de los paraguas es impulsada de manera articulada por la Municipalidad de Paraná y el Centro Comercial e Industrial, dos actores que trabajan en el desarrollo de propuestas para fortalecer la actividad económica y mejorar el atractivo del área central.

El objetivo de la iniciativa excede el aspecto decorativo. La propuesta también apunta a generar condiciones que favorezcan la permanencia de las personas en el centro y estimulen el movimiento comercial.