Manuel Troncoso: "Detrás de un expediente hay derechos, necesidades y personas que esperan algo"

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, participó del acto inaugural del Congreso Internacional de Derecho Administrativo que se realiza en Paraná.

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, participó este jueves del acto inaugural de las 52° Jornadas Nacionales y 21° Congreso Internacional de Derecho Administrativo, que se desarrollan los días 29 y 30 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

El encuentro coincide con el 50° aniversario de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA) y reúne a especialistas nacionales y extranjeros del Derecho Público bajo el lema “Desafíos del Derecho Público" a 50 años de la creación de la AADA. Función estatal y derechos fundamentales en la era de la revolución 4.0”.

Expresiones de Manuel Troncoso

La actividad es organizada por la AADA, la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (Aabiper) y la Fiscalía de Estado de la Provincia. Troncoso, que asistió en representación del Gobernador, reconoció el trabajo y la organización del evento por parte de Eduardo Asueta, presidente de la agencia, y de Julio Rodríguez Signes, Fiscal de Estado de Entre Ríos. También felicitó a la presidenta de la AADA por el cincuentenario de la institución.

Al plantear la pregunta “¿para qué un Derecho Administrativo hoy?”, el ministro sostuvo que “tiene que haber una profunda mirada humana, no solamente del Derecho Administrativo, sino de toda esfera del derecho”. En esa línea, afirmó: “Detrás de un expediente, detrás de un procedimiento, hay derechos, hay necesidades, hay intereses, hay personas que están esperando algo”. Y sobre la función pública, señaló: “Los funcionarios, por suerte, somos aves de paso: entramos y en un momento salimos. Eso es muy sano”.

Troncoso se refirió además a los desafíos de la inteligencia artificial. Reconoció que permite “eficientizar, modernizar, digitalizar, despapelizar y agilizar” los procesos, pero advirtió que “esas herramientas se nos pueden ir de las manos”.

A lo que añadió: “El desafío es pensar un derecho administrativo que cree procedimientos más dinámicos y más eficientes, pero sin doblegar las garantías de la ciudadanía”, planteó, y se preguntó cómo lograr “que el algoritmo no sea el que impere y pueda ser permeable a una visión humana de la realidad”.

Para reflexionar sobre el vínculo entre tecnología y poder, recomendó El hombre y la técnica, de Oswald Spengler, y advirtió que “es muy difícil dominar la técnica si se la desarrolla con una ambición desmedida por seguir ejerciendo poder”.

Al cerrar, llamó a los presentes a preguntarse “qué puedo hacer desde mi pequeño granito de arena para que esto no se vaya de las manos”. Retomó la metáfora de Spengler sobre Pompeya y pidió actuar “como los soldados romanos que miraban la erupción del Vesubio, pero seguían tirando una mano, ayudando a la gente a escapar”. Y concluyó: “No sé si es muy grande la esperanza que da Spengler, pero al menos deja, en un camino que a veces parece oscuro, una pequeña luz al final”.