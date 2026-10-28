Paraná: con controles y charlas, promovieron la prevención del ACV en adultos mayores

En Paraná, la actividad se desarrolló en el CAPS Papa Francisco. Allí se llevaron adelante controles y charlas, con el objetivo de prevenir los ACV en adultos mayores.

Con controles y charlas, promovieron la prevención del ACV en adultos mayores en Paraná.

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) se desarrolló una jornada de promoción y prevención destinada a adultos mayores de la zona oeste de la ciudad de Paraná. Tuvo lugar este miércoles en el Centro de Atención Primaria de la Salud Papa Francisco

La actividad fue diagramada por el área de Consultorios Externos del Hospital San Martín en conjunto con el primer nivel de atención de la salud (centros de salud municipales), con grupos de adultos mayores y con el servicio de internación de neurología.

Detalles de la actividad en Paraná

Durante la jornada se brindaron controles gratuitos de presión arterial, control de glucemia, actividades físicas y especialistas explicaron a los adultos mayores los síntomas y signos tempranos a tener en cuenta que pueden derivar en la enfermedad.

“La prevención es muy importante, sobre todo en los adultos mayores para que sepan en qué momento acudir al médico. Todos los Centros de Salud Municipales realizan diariamente jornadas destinadas a la comunidad para prevenir enfermedades y mantenerse en actividad”, señaló Miriam Gauna, subsecretaría de Salud.

“Realizamos distintas actividades en terreno e interinstitucionales para abordar distintos temas de salud. Estamos contentos con la convocatoria que tuvimos en la jornada”, destacó Leandro Fehr, director del CAPS Papa Francisco.

Participaron profesionales de la salud del Hospital San Martín, en el marco de las actividades por fuera del nosocomio con consultorios externos. “Nos unimos a esta jornada para que los adultos mayores aprendan cómo cuidarse para prevenir ciertas enfermedades”, sostuvo María Verónica Cáceres, supervisora del Departamento de Enfermería del Hospital San Martín.

Por su parte, Cinthia Ruiz Díaz, jefa de consultorio externo del Hospital San Martín, explicó que los ACV isquémicos o ACV hemorrágicos “se pueden presentar a cualquier edad; sabemos que los hábitos de vida, la falta de alimentación saludable, nos pueden llevar a un ACV a cualquier edad, pero a mayor edad más son las probabilidades de sufrir la enfermedad”.