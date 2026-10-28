Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey salen a los sintéticos

Rowing, Paracao y Talleres representarán a la Federación Entrerriana de Hockey en el Argentino y Regionales en las categorías Sub 19 y Sub 14.

Paracao será el representante de la Federación Entrerriana de Hockey en el Campeonato Regional de Clubes A Sub 19.

Los clubes de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) tendrán una intensa agenda competitiva entre este jueves y el domingo, con la participación de sus equipos en cinco torneos nacionales y regionales de las categorías Sub 19 y Sub 14 de Damas. Rowing, Paracao y Talleres serán los representantes provinciales en las competencias que se desarrollarán en Rosario y Resistencia.

En la categoría Sub 19, Rowing afrontará el Campeonato Argentino de Clubes (CAC) B, mientras que Paracao competirá en el Campeonato Regional de Clubes (CRC) A del NEA. A su vez, ambos clubes paranaenses participarán del Regional A Sub 14 en Resistencia. La delegación entrerriana se completará con Talleres, que jugará el Regional C Sub 14, y Rowing B, que lo hará en el Regional D de la misma categoría, ambos en Rosario.

Vale destacar que no habrá participación de la FEH en el CAC A Sub 19 y en los CRC B de las divisiones Sub 19 y Sub 14, que también tendrán actividad durante estas jornadas.

Rowing participará del Campeonato Argentino B

El Paraná Rowing Club disputará el Campeonato Argentino de Clubes B Sub 19 en Rosario. El Remero integrará la Zona A junto con San Juan RC, Tigres RC de Salta y Los Perales de General Roca. La Zona B estará conformada por Monte Hermoso, Banco Provincia de Buenos Aires, Sporting A de Mar del Plata y Banco Mendoza.

El conjunto paranaense debutará este jueves, a las 15.40, frente a San Juan RC. El viernes tendrá una doble presentación: a las 10.40 se medirá con Los Perales y a las 17.20 cerrará la fase de grupos ante Tigres RC.

Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey en el Regional de Clubes

Paracao será el representante de la Federación Entrerriana de Hockey en el Campeonato Regional de Clubes A Sub 19. Prensa Paracao

Paracao competirá en el Campeonato Regional de Clubes A del NEA Sub 19, también en Rosario. Las Auriazules integrarán la Zona A junto con los anfitriones de Atlético del Rosario A, Old Resian A y Jockey A. En la Zona B estarán Universitario A de Rosario, Banco Provincial de Santa Fe, Náutico El Quillá A de Santa Fe y Guaraní Antonio Franco de Posadas.

Paracao iniciará su camino este jueves a las 9 ante Jockey A y volverá a jugar a las 17.20 frente a Old Resian A. El viernes, desde las 12.20, se enfrentará con Atlético del Rosario A para completar la etapa clasificatoria.

Por otra parte, en la categoría Sub 14, Paracao y Rowing también serán protagonistas del Campeonato Regional de Clubes A del NEA, que se disputará en Resistencia, donde buscarán avanzar a las instancias decisivas de la competencia.

Paracao integrará la Zona A junto con Aranduroga de Corrientes, Cazadores de Posadas y Náutico El Quillá A de Santa Fe. Su estreno será este jueves, a las 10.10, ante Aranduroga. Ese mismo día, a las 19.20, jugará frente a Cazadores. El viernes, a las 16, se medirá con El Quillá en el cierre de la fase de grupos.

Prensa Paracao

Rowing, en tanto, formará parte de la Zona B, junto con Jockey A de Rosario y los equipos locales de CURNE y Regatas de Resistencia. El Remero debutará este jueves a las 17.40 ante CURNE. El viernes tendrá una jornada exigente, con dos compromisos: a las 8.30 enfrentará a Jockey A y a las 21 cerrará la primera etapa ante Regatas.

Prensa Rowing

Al mismo tiempo, la representación entrerriana en los regionales Sub 14 de Rosario se completará con Talleres y Rowing B, que participarán en las categorías C y D, respectivamente.

El Rojo disputará el Campeonato Regional de Clubes C del NEA. Integrará la Zona A junto con Newell's Old Boys, Universitario de Rosario e Hípico de Concordia, equipo afiliado a la Asociación Hockey del Centro Sur Entrerriano (AHCSE). La Zona B estará compuesta por Provincial de Rosario, CUNE de Resistencia, Argentino de San Carlos y Banco Santa Fe.

Talleres tendrá dos encuentros este jueves: a las 10.10 se medirá con Newell's Old Boys y a las 17.50 enfrentará a Universitario. El viernes, a las 14.30, protagonizará un cruce entre equipos entrerrianos ante Hípico de Concordia, en un partido que será importante para sus aspiraciones de clasificación.

Prensa Talleres

Finalmente, Rowing B competirá en el Campeonato Regional de Clubes D del NEA Sub 14. El Remero integrará la Zona B junto con Náutico El Quillá B de Santa Fe, Universitario de Santa Fe y Bancario de Rosario. La Zona A estará conformada por Golf Paysandú, Sportsman de Villa Cañás, Provincial B de Rosario y Santa Fe RC.

El equipo paranaense debutará este jueves a las 11 frente a Universitario de Santa Fe. El viernes tendrá dos presentaciones: a las 10.10 se enfrentará con Náutico El Quillá B y a las 19.30 jugará ante Bancario.

Prensa Rowing

Objetivos para los entrerrianos

En los cinco certámenes, el sistema de competencia establece que los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a las semifinales, mientras que los conjuntos que finalicen terceros y cuartos deberán disputar los encuentros correspondientes a la permanencia en sus respectivas categorías.

De esta manera, los representantes de la FEH afrontarán cuatro jornadas de competencia con el desafío de sostener el protagonismo del hockey entrerriano en el ámbito regional y nacional. Las actuaciones de Rowing, Paracao y Talleres serán claves para las aspiraciones provinciales en una agenda que reunirá a clubes de distintas regiones del país.