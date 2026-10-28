Una camioneta volcó en la ruta 14, a la altura del departamento Uruguay, provocando que tres personas fueron hospitalizadas de urgencia, entre ellas un niño.

En la ruta 14, una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño.

Una camioneta volcó durante la mañana de este miércoles en la Ruta Nacional 14. El siniestro vial ocurrió exactamente en el kilómetro 111, dentro de la jurisdicción del departamento Uruguay, cuando una Renault Oroch que circulaba en sentido sur-norte protagonizó el impactante vuelco que movilizó a los servicios de emergencia de la región.

El rodado era tripulado por una familia compuesta por una mujer de 44 años al volante, un hombre de 47 y un pequeño de tres años de edad, todos con domicilio registrado en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco. Por causas que aún son materia de investigación policial, la conductora perdió el control del volante, provocando que el vehículo terminara volcado sobre la traza vial.

Como consecuencia directa del impacto, una ambulancia se hizo presente en el lugar para trasladar de urgencia a los tres ocupantes hacia el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde permanecerá bajo observación médica para evaluar la evolución de sus heridas.

En el lugar del hecho trabajó intensamente personal de la Policía de Entre Ríos, agentes del Puesto de Control Vial Bella Vista y efectivos de la Comisaría Sauce.

En tanto que, debido a que el rodado siniestrado quedó parcialmente posicionado sobre la calzada, la circulación vehicular se vio interrumpida en uno de los carriles, debiendo ser asistida y ordenada de forma preventiva por las fuerzas de seguridad.