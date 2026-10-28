Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 14

Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Una camioneta volcó en la ruta 14, a la altura del departamento Uruguay, provocando que tres personas fueron hospitalizadas de urgencia, entre ellas un niño.

28 de octubre 2026 · 20:53hs
En la ruta 14

En la ruta 14, una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño.

Una camioneta volcó durante la mañana de este miércoles en la Ruta Nacional 14. El siniestro vial ocurrió exactamente en el kilómetro 111, dentro de la jurisdicción del departamento Uruguay, cuando una Renault Oroch que circulaba en sentido sur-norte protagonizó el impactante vuelco que movilizó a los servicios de emergencia de la región.

LEER MÁS: Una ambulancia de Santa Elena volcó con cuatro ocupantes en la Ruta 12

El accidente en la ruta 14

El rodado era tripulado por una familia compuesta por una mujer de 44 años al volante, un hombre de 47 y un pequeño de tres años de edad, todos con domicilio registrado en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco. Por causas que aún son materia de investigación policial, la conductora perdió el control del volante, provocando que el vehículo terminara volcado sobre la traza vial.

Como consecuencia directa del impacto, una ambulancia se hizo presente en el lugar para trasladar de urgencia a los tres ocupantes hacia el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde permanecerá bajo observación médica para evaluar la evolución de sus heridas.

En el lugar del hecho trabajó intensamente personal de la Policía de Entre Ríos, agentes del Puesto de Control Vial Bella Vista y efectivos de la Comisaría Sauce.

En tanto que, debido a que el rodado siniestrado quedó parcialmente posicionado sobre la calzada, la circulación vehicular se vio interrumpida en uno de los carriles, debiendo ser asistida y ordenada de forma preventiva por las fuerzas de seguridad.

Ruta 14 Camioneta Heridos Niño
Noticias relacionadas
Foto ilustrativa.

Paraná: detuvieron a un hombre por manosear a una joven en la calle

parana: disparos, fuga y detenciones en barrio aloatti

Paraná: disparos, fuga y detenciones en barrio Aloatti

La Policía de Entre Ríos detuvo a siete personas tras allanamiento en una vivienda.

Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

la paz: menor resulto lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

Ver comentarios

Lo último

Un apostador ganó más de 1.080 millones de pesos en La Revancha del Quini 6

Un apostador ganó más de 1.080 millones de pesos en La Revancha del Quini 6

Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV

La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV

Ultimo Momento
Un apostador ganó más de 1.080 millones de pesos en La Revancha del Quini 6

Un apostador ganó más de 1.080 millones de pesos en La Revancha del Quini 6

Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV

La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey salen a los sintéticos

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey salen a los sintéticos

Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Policiales
Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

La Paz: aprehendieron a un hombre por intimidación armada

La Paz: aprehendieron a un hombre por intimidación armada

Paraná: detuvieron a un hombre por manosear a una joven en la calle

Paraná: detuvieron a un hombre por manosear a una joven en la calle

Paraná: disparos, fuga y detenciones en barrio Aloatti

Paraná: disparos, fuga y detenciones en barrio Aloatti

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

Paraná: con controles y charlas, promovieron la prevención del ACV en adultos mayores

Paraná: con controles y charlas, promovieron la prevención del ACV en adultos mayores

Agmer anunció un paro docente en reclamo de justicia por Nancy Godoy

Agmer anunció un paro docente en reclamo de justicia por Nancy Godoy

El ingreso a Federación vuelve a estar iluminado

El ingreso a Federación vuelve a estar iluminado

Juntos por Entre Ríos respaldó a Verónica Berisso y apoyó la política alimentaria escolar

Juntos por Entre Ríos respaldó a Verónica Berisso y apoyó la política alimentaria escolar

Dejanos tu comentario