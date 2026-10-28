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Agmer anunció un paro docente en reclamo de justicia por Nancy Godoy

El gremio Agmer expresó su dolor e indignación por la muerte de la docente rural de Corrientes, desaparecida desde el 7 de octubre. Habrá paro este jueves.

28 de octubre 2026 · 19:30hs
La jornada de protesta de Agmer será este jueves

La jornada de protesta de Agmer será este jueves

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó su profundo dolor e indignación por la muerte de Nancy Estela Godoy, una docente rural de Corrientes que estaba desaparecida desde el pasado 7 de octubre. En este contexto, el sindicato anunció su adhesión a una jornada nacional de protesta con un paro docente previsto para este jueves 29 de octubre, en reclamo de justicia y de mayores políticas de prevención y protección frente a la violencia de género.

Bajo las consignas “¡Justicia por Nancy Godoy!” y “¡El Estado es responsable!”, la organización sindical manifestó su acompañamiento a la familia de la docente, a sus compañeras y a toda la comunidad educativa, al tiempo que exigió el esclarecimiento de los hechos y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

En su pronunciamiento, AGMER señaló que la investigación judicial sostiene como principal hipótesis que Nancy fue víctima de un femicidio. Su caso volvió a poner en el centro del debate la violencia machista y la necesidad de contar con respuestas estatales efectivas ante las desapariciones y los ataques contra las mujeres.

El reclamo de Agmer por la violencia de género

Desde el gremio remarcaron que Nancy era una trabajadora de la educación que había salido a cumplir con su tarea de enseñar y no regresó a su hogar. A partir de esta situación, advirtieron sobre la vulnerabilidad que atraviesan las mujeres y la importancia de garantizar condiciones de seguridad también en los ámbitos laborales.

“Las mujeres seguimos expuestas a las violencias machistas y nuestros lugares de trabajo tampoco están a salvo”, expresaron desde la organización sindical.

Asimismo, AGMER recordó que Corrientes fue sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en 2025, en un contexto atravesado por la desaparición de Loan Peña y los reclamos sociales por respuestas judiciales. Para el sindicato, el caso de Nancy vuelve a evidenciar la urgencia de fortalecer los mecanismos de búsqueda, prevención y protección.

En ese sentido, la entidad sostuvo que no alcanza con las expresiones de preocupación una vez que ocurre una desaparición o se confirma una muerte. Por el contrario, reclamó políticas públicas sostenidas, investigaciones eficaces y una Justicia que actúe con celeridad y perspectiva de género.

El Estado y las políticas públicas, en el centro del reclamo

En su comunicado, AGMER sostuvo que el Estado tiene la obligación de prevenir las violencias, garantizar condiciones laborales seguras, proteger a quienes denuncian situaciones de vulneración de derechos e investigar cada desaparición con la urgencia que requiere la defensa de la vida.

También cuestionó el desmantelamiento de las políticas públicas de género, el desfinanciamiento de los dispositivos de prevención y asistencia y el debilitamiento de las herramientas destinadas a acompañar y proteger a las mujeres.

“La violencia de género no se combate con discursos, negacionismo ni ajuste: se combate con políticas públicas, presupuesto, prevención, educación y protección efectiva”, manifestaron.

La organización agregó que las instituciones educativas deben ser espacios de enseñanza, encuentro y cuidado, y que ninguna docente debería quedar expuesta a situaciones de desprotección o violencia por ejercer su profesión.

Además, reclamó el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI), la formación con perspectiva de género, la prevención y el acceso efectivo a la Justicia como herramientas fundamentales para combatir la violencia por razones de género.

Paro docente y pedido de justicia

La jornada nacional de protesta convocada para este jueves 29 de octubre tendrá como eje el reclamo de justicia por Nancy Godoy y la exigencia de respuestas concretas frente a la violencia machista.

AGMER pidió una investigación exhaustiva, el esclarecimiento de los hechos y que no haya impunidad. Al mismo tiempo, expresó su solidaridad con los familiares de la docente y con la comunidad educativa que atraviesa las consecuencias de su muerte.

El comunicado concluyó con dos consignas que sintetizan el reclamo sindical: “¡Justicia por Nancy Godoy!” y “¡Ni una menos!”.

Agmer docente Muerte paro
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