Agmer anunció un paro docente en reclamo de justicia por Nancy Godoy

El gremio Agmer expresó su dolor e indignación por la muerte de la docente rural de Corrientes, desaparecida desde el 7 de octubre. Habrá paro este jueves.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó su profundo dolor e indignación por la muerte de Nancy Estela Godoy, una docente rural de Corrientes que estaba desaparecida desde el pasado 7 de octubre. En este contexto, el sindicato anunció su adhesión a una jornada nacional de protesta con un paro docente previsto para este jueves 29 de octubre, en reclamo de justicia y de mayores políticas de prevención y protección frente a la violencia de género.

Bajo las consignas “¡Justicia por Nancy Godoy!” y “¡El Estado es responsable!” , la organización sindical manifestó su acompañamiento a la familia de la docente, a sus compañeras y a toda la comunidad educativa, al tiempo que exigió el esclarecimiento de los hechos y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

En su pronunciamiento, AGMER señaló que la investigación judicial sostiene como principal hipótesis que Nancy fue víctima de un femicidio. Su caso volvió a poner en el centro del debate la violencia machista y la necesidad de contar con respuestas estatales efectivas ante las desapariciones y los ataques contra las mujeres.

El reclamo de Agmer por la violencia de género

Desde el gremio remarcaron que Nancy era una trabajadora de la educación que había salido a cumplir con su tarea de enseñar y no regresó a su hogar. A partir de esta situación, advirtieron sobre la vulnerabilidad que atraviesan las mujeres y la importancia de garantizar condiciones de seguridad también en los ámbitos laborales.

“Las mujeres seguimos expuestas a las violencias machistas y nuestros lugares de trabajo tampoco están a salvo”, expresaron desde la organización sindical.

Asimismo, AGMER recordó que Corrientes fue sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en 2025, en un contexto atravesado por la desaparición de Loan Peña y los reclamos sociales por respuestas judiciales. Para el sindicato, el caso de Nancy vuelve a evidenciar la urgencia de fortalecer los mecanismos de búsqueda, prevención y protección.

En ese sentido, la entidad sostuvo que no alcanza con las expresiones de preocupación una vez que ocurre una desaparición o se confirma una muerte. Por el contrario, reclamó políticas públicas sostenidas, investigaciones eficaces y una Justicia que actúe con celeridad y perspectiva de género.

El Estado y las políticas públicas, en el centro del reclamo

En su comunicado, AGMER sostuvo que el Estado tiene la obligación de prevenir las violencias, garantizar condiciones laborales seguras, proteger a quienes denuncian situaciones de vulneración de derechos e investigar cada desaparición con la urgencia que requiere la defensa de la vida.

También cuestionó el desmantelamiento de las políticas públicas de género, el desfinanciamiento de los dispositivos de prevención y asistencia y el debilitamiento de las herramientas destinadas a acompañar y proteger a las mujeres.

“La violencia de género no se combate con discursos, negacionismo ni ajuste: se combate con políticas públicas, presupuesto, prevención, educación y protección efectiva”, manifestaron.

La organización agregó que las instituciones educativas deben ser espacios de enseñanza, encuentro y cuidado, y que ninguna docente debería quedar expuesta a situaciones de desprotección o violencia por ejercer su profesión.

Además, reclamó el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI), la formación con perspectiva de género, la prevención y el acceso efectivo a la Justicia como herramientas fundamentales para combatir la violencia por razones de género.

Paro docente y pedido de justicia

La jornada nacional de protesta convocada para este jueves 29 de octubre tendrá como eje el reclamo de justicia por Nancy Godoy y la exigencia de respuestas concretas frente a la violencia machista.

AGMER pidió una investigación exhaustiva, el esclarecimiento de los hechos y que no haya impunidad. Al mismo tiempo, expresó su solidaridad con los familiares de la docente y con la comunidad educativa que atraviesa las consecuencias de su muerte.

El comunicado concluyó con dos consignas que sintetizan el reclamo sindical: “¡Justicia por Nancy Godoy!” y “¡Ni una menos!”.