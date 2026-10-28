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La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV

El Consejo Superior de la UBA nombró Doctor Honoris Causa, por unanimidad, al papa León XIV frente a la proximidad de su visita a la Argentina.

28 de octubre 2026 · 21:10hs
La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV.

La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, en una decisión aprobada por unanimidad por el Consejo Superior, ante la próxima visita del Pontífice a la Argentina.

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El nombramiento de la UBA

La resolución destaca que, más allá de su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica, León XIV se convirtió en un referente mundial por sus intervenciones en debates centrales de las sociedades contemporáneas, como la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral.

Asimismo, indicaron que la figura de León XIV “adquiere particular relevancia” la utilización del diálogo “como herramienta para la construcción de consensos” y para el “reconocimiento de la dignidad de quienes piensan, creen y viven de manera diferente”.

Y añade: “Por todo esto, la Universidad de Buenos Aires, como institución pública de referencia en la producción de conocimiento, reconoce entre sus principios fundamentales la diversidad de ideas, la libertad de pensamiento y el intercambio fecundo entre perspectivas plurales”, manifestaron.

En la misma línea, desde la UBA indicaron que el otorgamiento de este doctorado también destaca “históricamente” a personalidades que poseen trayectorias y pensamientos de una “gravitación significativa en la vida social, cultural e intelectual de las sociedades contemporáneas”.

Y finaliza: “La resolución destaca que su compromiso con la paz internacional, sus contribuciones al diálogo entre diferentes culturas y religiones y su labor en favor de la promoción de la dignidad humana y de la construcción de sociedades más inclusivas constituyen méritos excepcionales que esta Universidad entiende oportuno reconocer”, concluyeron.

UBA Doctor Honoris Causa  Papa León XIV
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