El Banco Nación mantuvo la cotización del dólar en 1.560 pesos para la venta. Los dólares financieros registraron movimientos moderados.

Dólar: el blue cerró a 1.565 pesos y el mayorista avanzó hasta los 1.541 pesos.

El mercado cambiario argentino finalizó este miércoles 28 de octubre con movimientos dispares entre las distintas cotizaciones del dólar. Mientras el tipo de cambio oficial minorista se mantuvo estable, el mayorista avanzó y las variantes financieras mostraron leves incrementos respecto de las primeras referencias de la jornada.

El dólar oficial cerró en el Banco de la Nación Argentina a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta , sin modificaciones respecto de los valores de apertura.

Por su parte, el dólar blue terminó en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, según el relevamiento de operadores de la City porteña. La cotización informal quedó apenas cinco pesos por encima del precio de venta del Banco Nación.

Cómo cerraron las principales cotizaciones

El dólar mayorista, utilizado como referencia para las operaciones entre bancos y empresas, finalizó en $1.541, tres pesos por encima de los $1.538 informados al comienzo de la rueda.

En el segmento financiero, el dólar MEP cerró en $1.567,50, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.658,24.

En comparación con las referencias de la mañana, el MEP avanzó $4,23 y el CCL aumentó $1,76. Estas diferencias corresponden a movimientos intradiarios y no deben interpretarse como variaciones frente al cierre del martes.

La brecha entre el dólar MEP y el mayorista se ubicó aproximadamente en el 1,7%, mientras que la diferencia del CCL respecto de esa misma referencia alcanzó el 7,6%. El blue presentó una distancia cercana al 1,6%.

La situación de Brasil y su influencia en Argentina

La evolución de las monedas regionales continuó entre los factores observados por los operadores financieros.

La depreciación del real brasileño, registrada después de las elecciones presidenciales del país vecino, introdujo un elemento de incertidumbre sobre la competitividad de las exportaciones argentinas.

Brasil constituye uno de los principales destinos comerciales de Argentina, por lo que las modificaciones en su tipo de cambio pueden afectar las condiciones de competencia de distintos sectores industriales y agropecuarios.

Durante las jornadas anteriores, el mercado argentino había registrado una mayor demanda de cobertura cambiaria. El Banco Central interrumpió transitoriamente sus compras de divisas el lunes, después de una prolongada secuencia de intervenciones con saldo positivo.

Reservas, bonos y acciones

La evolución de las reservas internacionales continúa siendo una variable central para evaluar la situación cambiaria.

Hasta el viernes 23 de octubre, el Banco Central acumulaba compras de divisas por US$15.821 millones durante 2026. En esa fecha, las reservas brutas se ubicaban en torno a US$50.203 millones.

Las adquisiciones de dólares realizadas durante el año estuvieron vinculadas, entre otros factores, con la liquidación de exportaciones agroindustriales, los ingresos del sector energético y las colocaciones de deuda de empresas y provincias.

En el mercado de capitales, los bonos soberanos argentinos en dólares mostraban una recuperación promedio del 0,5% durante la mañana del miércoles. En ese momento, el riesgo país retrocedía hasta los 735 puntos básicos.

Las acciones argentinas, en cambio, presentaban una tendencia negativa, influida parcialmente por las pérdidas registradas en la Bolsa de San Pablo.

Estos últimos valores corresponden a referencias intradiarias de las 11 y no constituyen cotizaciones definitivas de cierre.

Expectativas para las próximas jornadas

Los operadores continuarán atentos a la evolución del dólar mayorista, el comportamiento de las monedas regionales y la capacidad del Banco Central para sostener la acumulación de reservas.

También resultarán relevantes las condiciones financieras internacionales y las decisiones sobre tasas de interés en Estados Unidos, debido a su influencia sobre los flujos de capitales hacia los mercados emergentes.

Nota de verificación: Las cotizaciones cambiarias consignadas corresponden a cierres publicados el miércoles 28 de octubre de 2026. Las variaciones intradiarias fueron contrastadas con referencias de apertura. No se incorporaron cifras definitivas de reservas, tasas ni acciones correspondientes al cierre de esta jornada cuando no pudieron verificarse de manera consistente.