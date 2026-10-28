Uno Entre Rios | Economia | Dólar

Dólar: el blue cerró a 1.565 pesos y el mayorista avanzó hasta los 1.541 pesos

El Banco Nación mantuvo la cotización del dólar en 1.560 pesos para la venta. Los dólares financieros registraron movimientos moderados.

28 de octubre 2026 · 20:47hs
Dólar: el blue cerró a 1.565 pesos y el mayorista avanzó hasta los 1.541 pesos.

Dólar: el blue cerró a 1.565 pesos y el mayorista avanzó hasta los 1.541 pesos.

El mercado cambiario argentino finalizó este miércoles 28 de octubre con movimientos dispares entre las distintas cotizaciones del dólar. Mientras el tipo de cambio oficial minorista se mantuvo estable, el mayorista avanzó y las variantes financieras mostraron leves incrementos respecto de las primeras referencias de la jornada.

El dólar oficial cerró en el Banco de la Nación Argentina a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, sin modificaciones respecto de los valores de apertura.

Por su parte, el dólar blue terminó en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, según el relevamiento de operadores de la City porteña. La cotización informal quedó apenas cinco pesos por encima del precio de venta del Banco Nación.

Cómo cerraron las principales cotizaciones

El dólar mayorista, utilizado como referencia para las operaciones entre bancos y empresas, finalizó en $1.541, tres pesos por encima de los $1.538 informados al comienzo de la rueda.

En el segmento financiero, el dólar MEP cerró en $1.567,50, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.658,24.

En comparación con las referencias de la mañana, el MEP avanzó $4,23 y el CCL aumentó $1,76. Estas diferencias corresponden a movimientos intradiarios y no deben interpretarse como variaciones frente al cierre del martes.

La brecha entre el dólar MEP y el mayorista se ubicó aproximadamente en el 1,7%, mientras que la diferencia del CCL respecto de esa misma referencia alcanzó el 7,6%. El blue presentó una distancia cercana al 1,6%.

La situación de Brasil y su influencia en Argentina

La evolución de las monedas regionales continuó entre los factores observados por los operadores financieros.

La depreciación del real brasileño, registrada después de las elecciones presidenciales del país vecino, introdujo un elemento de incertidumbre sobre la competitividad de las exportaciones argentinas.

Brasil constituye uno de los principales destinos comerciales de Argentina, por lo que las modificaciones en su tipo de cambio pueden afectar las condiciones de competencia de distintos sectores industriales y agropecuarios.

Durante las jornadas anteriores, el mercado argentino había registrado una mayor demanda de cobertura cambiaria. El Banco Central interrumpió transitoriamente sus compras de divisas el lunes, después de una prolongada secuencia de intervenciones con saldo positivo.

Reservas, bonos y acciones

La evolución de las reservas internacionales continúa siendo una variable central para evaluar la situación cambiaria.

Hasta el viernes 23 de octubre, el Banco Central acumulaba compras de divisas por US$15.821 millones durante 2026. En esa fecha, las reservas brutas se ubicaban en torno a US$50.203 millones.

Las adquisiciones de dólares realizadas durante el año estuvieron vinculadas, entre otros factores, con la liquidación de exportaciones agroindustriales, los ingresos del sector energético y las colocaciones de deuda de empresas y provincias.

En el mercado de capitales, los bonos soberanos argentinos en dólares mostraban una recuperación promedio del 0,5% durante la mañana del miércoles. En ese momento, el riesgo país retrocedía hasta los 735 puntos básicos.

Las acciones argentinas, en cambio, presentaban una tendencia negativa, influida parcialmente por las pérdidas registradas en la Bolsa de San Pablo.

Estos últimos valores corresponden a referencias intradiarias de las 11 y no constituyen cotizaciones definitivas de cierre.

Expectativas para las próximas jornadas

Los operadores continuarán atentos a la evolución del dólar mayorista, el comportamiento de las monedas regionales y la capacidad del Banco Central para sostener la acumulación de reservas.

También resultarán relevantes las condiciones financieras internacionales y las decisiones sobre tasas de interés en Estados Unidos, debido a su influencia sobre los flujos de capitales hacia los mercados emergentes.

Nota de verificación: Las cotizaciones cambiarias consignadas corresponden a cierres publicados el miércoles 28 de octubre de 2026. Las variaciones intradiarias fueron contrastadas con referencias de apertura. No se incorporaron cifras definitivas de reservas, tasas ni acciones correspondientes al cierre de esta jornada cuando no pudieron verificarse de manera consistente.

Dólar Pesos Banco Nación
Noticias relacionadas

Dólar: el mayorista subió a 1.527 pesos y los financieros avanzaron; el riesgo país bajó

Dólar: el blue subió a 1.570 pesos, el oficial llegó a 1.545 pesos y el riesgo país tocó 710 puntos

Dólar: el oficial subió a 1.540 pesos, el blue llegó a 1.560 pesos y aumentó el riesgo país

Frigerio se reunió con la Fecier para abordar las necesidades del sector citrícola entrerriano.

Frigerio se reunió con la Fecier para abordar las necesidades del sector citrícola entrerriano

Ver comentarios

Lo último

Un apostador ganó más de 1.080 millones de pesos en La Revancha del Quini 6

Un apostador ganó más de 1.080 millones de pesos en La Revancha del Quini 6

Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV

La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV

Ultimo Momento
Un apostador ganó más de 1.080 millones de pesos en La Revancha del Quini 6

Un apostador ganó más de 1.080 millones de pesos en La Revancha del Quini 6

Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV

La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey salen a los sintéticos

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey salen a los sintéticos

Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Policiales
Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

La Paz: aprehendieron a un hombre por intimidación armada

La Paz: aprehendieron a un hombre por intimidación armada

Paraná: detuvieron a un hombre por manosear a una joven en la calle

Paraná: detuvieron a un hombre por manosear a una joven en la calle

Paraná: disparos, fuga y detenciones en barrio Aloatti

Paraná: disparos, fuga y detenciones en barrio Aloatti

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

Paraná comenzó a instalar un techo de paraguas en la Peatonal San Martín

Paraná: con controles y charlas, promovieron la prevención del ACV en adultos mayores

Paraná: con controles y charlas, promovieron la prevención del ACV en adultos mayores

Agmer anunció un paro docente en reclamo de justicia por Nancy Godoy

Agmer anunció un paro docente en reclamo de justicia por Nancy Godoy

El ingreso a Federación vuelve a estar iluminado

El ingreso a Federación vuelve a estar iluminado

Juntos por Entre Ríos respaldó a Verónica Berisso y apoyó la política alimentaria escolar

Juntos por Entre Ríos respaldó a Verónica Berisso y apoyó la política alimentaria escolar

Dejanos tu comentario