El Quini 6 sortea este miércoles 28 de octubre un pozo estimado de 4400 millones de pesos. El sorteo del Quini 6 será a las 21.15 y podrá seguirse en directo.

Quini 6: este miércoles se sortean 4400 millones de pesos y se podrá seguir en vivo.

El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo este miércoles 28 de octubre, con un pozo estimado de $4400 millones. La extracción se realizará a las 21.15 en la sede de la Lotería de Santa Fe. La transmisión podrá seguirse en vivo por Telefe Santa Fe, Canal 9 Litoral y la cuenta oficial de YouTube de la lotería provincial.

El Quini 6 es un juego poceado: el monto destinado a premios es variable y se conforma con un porcentaje de la recaudación. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988.

Para participar, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45 y registrar su jugada en una agencia de lotería habilitada. Allí recibirá un ticket que acredita la apuesta.

El objetivo principal es acertar los seis números. En la modalidad Tradicional también se contemplan premios para quienes obtengan cinco y cuatro aciertos.

Las modalidades disponibles

El juego ofrece las modalidades Tradicional, Revancha y Siempre Sale. Para participar de la Revancha y del Siempre Sale es necesario apostar también al Tradicional.

Los valores de las apuestas dependen de las modalidades elegidas y están sujetos a las actualizaciones que dispongan los organizadores.

Un premio millonario en Villa María

Entre los antecedentes de grandes premios, en julio de 2021 un apostador de Villa María, Córdoba, ganó $362.830.402 tras acertar los seis números.

La combinación ganadora estuvo integrada por el 05, 11, 16, 19, 25 y 41. La identidad del beneficiario no se hizo pública por motivos de seguridad.

Cuándo se realizan los sorteos

Los sorteos del Quini 6 se realizan los miércoles y domingos a las 21.15. Los pozos varían de acuerdo con la recaudación y los montos que quedan acumulados cuando no se registran ganadores.