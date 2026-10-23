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Día Mundial del ACV: el desafío de conectar la emergencia con el tratamiento adecuado

Demora en derivaciones, diferencias entre regiones y falta de coordinación siguen condicionando el acceso a terapias efectivas tras un ACV

23 de octubre 2026 · 11:43hs
Demora en derivaciones

Demora en derivaciones, diferencias entre regiones y falta de coordinación siguen condicionando el acceso a terapias efectivas tras un ACV 
Demora en derivaciones

Demora en derivaciones, diferencias entre regiones y falta de coordinación siguen condicionando el acceso a terapias efectivas tras un ACV 
Día Mundial del ACV: el desafío de conectar la emergencia con el tratamiento adecuado

Aunque la atención del accidente cerebrovascular (ACV) depende de una intervención rápida, el desafío no termina con reconocer los síntomas a tiempo: también es necesario garantizar que los pacientes lleguen al centro adecuado y puedan acceder al tratamiento indicado. En el marco del Día Mundial del ACV, especialistas advierten sobre las brechas que persisten en el sistema de salud argentino y la necesidad de fortalecer las redes de atención.

En Argentina, entre el 70% y el 80% de los ACV son isquémicos, es decir, se producen por la obstrucción de una arteria que impide que la sangre llegue a una parte del cerebro. Sin embargo, el acceso a los tratamientos de reperfusión continúa siendo limitado: una encuesta nacional mostró que, incluso entre los centros que monitorean sus indicadores de calidad, la mediana de pacientes que recibe trombólisis alcanza el 12%, mientras que la trombectomía llega al 3%.

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El principal desafío no se encuentra en un único punto, sino en toda la cadena asistencial. Comienza con el reconocimiento de los síntomas por parte del paciente o su familia, continúa con la activación temprana del sistema de emergencias y la selección del centro receptor, y requiere que los estudios por imágenes y el tratamiento se realicen sin demoras evitables”, explica el Dr. Matías Quaglia, neurocirujano y neurointervencionista del Hospital Italiano de Córdoba (M.N. 146580). El especialista señala que las consultas tardías, las derivaciones sucesivas y la falta de coordinación entre instituciones pueden retrasar la atención y reducir las posibilidades de recuperación.

Para revertir esta situación, resulta fundamental capacitar a los equipos de emergencia, implementar protocolos de Código ACV, agilizar los traslados y organizar redes regionales que identifiquen qué centros están preparados para brindar cada tratamiento. En esa línea, la creación del Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del ACV, en mayo de 2026, representa una oportunidad para estandarizar protocolos y mejorar la articulación entre instituciones.

No todos los hospitales tienen que ofrecer todos los tratamientos, pero todos deben saber reconocer al paciente, iniciar su evaluación y derivarlo rápidamente al centro adecuado”, concluye el Dr. Quaglia. El objetivo es que el acceso a una atención oportuna no dependa del lugar de residencia ni de la cobertura sanitaria.

DATOS

  • En Argentina, ocurre un accidente cerebrovascular (ACV) cada 4 minutos, lo que equivale a entre 120.000 y 130.000 casos nuevos por año.
  • Los Accidentes cardiovasculares provocan entre 18.000 y 40.000 muertes anuales, posicionándose como una de las principales causas de fallecimiento y la primera causa de discapacidad en adultos.
  • Aproximadamente el 88% de los casos son de tipo isquémico (por obstrucción de una arteria). El 12% restante corresponde a ACV hemorrágicos (por ruptura de un vaso sanguíneo), los cuales tienen una tasa de letalidad más alta.
  • Hay prevalencia en mayores de 40. Se calcula que cerca del 2% de los argentinos mayores de 40 años vive con alguna secuela de un ACV.

ACV emergencia Tratamiento
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