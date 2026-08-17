Paraná: adultos mayores llegan a los albergues tras ser expulsados de geriátricos y alquileres

Mientras refugios de Paraná colapsan, denuncian un sistema que empuja a los ancianos a la indigencia por jubilaciones que no cubren la subsistencia básica

Un matrimonio de jubilados fue hallado días atrás en su departamento de Cipolletti en Río Negro, en un aparente pacto suicida motivado por deudas y la imposibilidad de afrontar el aumento del alquiler. El hombre falleció, mientras que su esposa sobrevivió y estuvo cerca de 48 horas junto al cuerpo antes del hallazgo policial. Paralelamente, un abuelo de 73 años fue demorado en San Pedro de Jujuy tras intentar llevarse una lata de arvejas, carne y fiambre de un supermercado. El hombre lloró y sólo atinó a decir “no tenía para comer”. Ambas situaciones extremas que no hacen más que dar cuenta de la situación de vulnerabilidad que viven hoy los adultos mayores en Argentina, con ingresos que apenas alcanzan para cubrir los gastos de comida y remedios. Es más, muchos adultos mayores se endeudan o deben volver a trabajar para sobrevivir. El contexto es muy difícil y Paraná no es ajena a esa realidad; funcionarios municipales dan cuenta de una emergencia social que golpea con especial dureza a su población de mayor edad.

Según indicó a UNO Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná existe un flujo constante de adultos mayores que terminan en situación de calle tras perder su vivienda.

Los testimonios recogidos en los operativos que realizan de manera habitual desde la comuna coinciden: muchos residían en departamentos o casas de alquiler o en geriátricos privados que ya no pueden costear por sus propios medios.

Del geriátrico a la calle

La crisis económica rompió la red de contención que antes sostenía a muchos ancianos. Ríos señaló que personas que anteriormente estaban contenidas en el sector privado hoy se encuentran deambulando por la zona de la Catedral o el microcentro, e incluso por los diferentes barrios. Esta situación se agrava –indicó Ríos–por la crisis de los propios geriátricos, que enfrentan retrasos críticos en los pagos de obras sociales como PAMI, dificultando el mantenimiento de sus servicios.

Al respecto, Arsenio Mendoza, quien fuera defensor general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos y hoy encabeza el proyecto Miércoles Mayores, describió un escenario donde “el cuerpo de los adultos mayores ya no aguanta” y la política da la espalda bajo el lema de “no hay plata”.

En diálogo con UNO Mendoza advirtió que la jubilación mínima hoy se encuentra debajo de la línea de pobreza, con lo cual hace imposible para muchos abuelos “sobrevivir sin asistencia externa”.

Solidaridad anestesiada

La demanda de auxilio desbordó los dispositivos municipales. En relación con la infraestructura de asistencia habitacional, Enrique Ríos detalló: “El refugio de calle Carbó está colapsado y en el Teresa de Calcuta tuvimos que incorporar camas adicionales de urgencia porque la demanda nos supera; incluso refuncionalizamos un lugar en la Casa de la Mujer para dar respuesta a la necesidad habitacional inmediata”, pronunció.

Al explicar dónde pueden acudir los ciudadanos ante una situación de vulnerabilidad extrema en la vía pública, el funcionario señaló: “Tenemos un servicio de guardia permanente en el 103 de Defensa Civil, el 147 y el dispositivo de calle Belgrano; en Defensa Civil hoy contamos con lugar para alojar temporalmente a quienes están en un estado delicado, aunque es un espacio momentáneo y no de permanencia”, dijo el funcionario municipal.

Especificó también que: “Estamos entregando 100 módulos alimentarios especiales a adultos mayores con carne, lácteos, queso y huevos a través del Banco de Alimentos de Paraná. Son bolsones específicos, distintos a los comunes, destinados a personas que quizás viven con su familia pero necesitan estar bien nutridas y no tienen posibilidades de comprar. Esta asistencia la realizamos bajo requerimiento cuando nos lo piden, pero no es una política de Estado universal o general para la ciudad porque, ante el gran grado de empobrecimiento, nos preocupa no poder sostenerlo en el tiempo si la demanda se eleva exponencialmente”, explicó el entrevistado.

Analizando el presente Mendoza introdujo un concepto clave para entender la profundidad de esta crisis: la “solidaridad anestesiada”.

Según el exdefensor, aunque históricamente el país fue solidario, hoy ese sentimiento parece “aplastado o silenciado” por una crisis que “fulminó” a las ONG´s, que “hacen lo que pueden pero tienen serias dificultades propias” y dejó también a las familias sin capacidad de ayuda, obligadas a vivir al día y a subsistir.

El resultado es visible en las calles: cerca de 300 personas deambulan diariamente por el microcentro de la capital entrerriana, muchas de ellas revolviendo contenedores de basura para alimentarse.

“La situación en los barrios es imposible de evaluar porque la cifra se multiplica exponencialmente”, consideró Ríos. También habló sobre una reunión con vecinos de barrio Mitre, donde le manifestaron que en zonas como el ex frigorífico municipal existen lugares donde la gente duerme adentro. El funcionario insistió en que la realidad es visible para cualquier ciudadano que transite, por ejemplo, por avenida Almafuerte, donde en el predio del antiguo hipódromo es común encontrar a varias personas durmiendo a la intemperie, al igual que en las inmediaciones del hospital San Martín.

Deterioro físico

Un fenómeno alarmante detectado por quienes recorren las calles de la capital entrerriana es el “envejecimiento prematuro”. Se han asistido a personas de entre 49 y 57 años que, debido a las privaciones de la vida en la calle, presentan un estado de deterioro físico propio de ancianos de avanzada edad. “Hay un deterioro muy grande producto de la situación en que viven”, explicó Ríos.

Para reportar situaciones de riesgo, el municipio mantiene activos los servicios de guardia permanente en el 103 (Defensa Civil), el 147 y el dispositivo de calle Belgrano

Miércoles Mayores

Arsenio Mendoza es coordinador de Miércoles Mayores, un espacio de diálogo, aprendizaje y contención para adultos mayores en Paraná que se enmarca en las actividades vinculadas al programa de Adulteces y Vejeces de la Uader (Universidad Autónoma de Entre Ríos).

El objetivo es empoderar a los jubilados para que unifiquen su voz y reclamen por sus derechos fundamentales antes de que la trama social se rompa definitivamente. “El adulto mayor no tiene tiempo de esperar a que esto mejore”, enfatizó Mendoza, señalando que la indiferencia social es tan dolorosa como la falta de recursos.

El próximo miércoles 19 se abordará: ¿Qué es la Cultura del Buen Trato? Conversamos sobre Gerontoactivismo para desarmar el viejismo y la exclusión junto a profesionales del programa Adulteces y Vejeces. Será en Casa Grande (Andrés Pazos 35) desde las 15 horas con entrada libre y gratuita.