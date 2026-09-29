Paraná recibe al Campeonato Regional de Clubes de Damas Sub 16

El Campeonato Regional de Clubes NEA A se disputará entre el jueves 1 y el domingo 4 de octubre en la capital entrerriana.

El Campeonato Regional de Clubes se jugará en el sintético de agua del Paraná Rowing Club.

Se vienen cuatro días a puro hockey sobre césped en Paraná. Entre el jueves 1 y el domingo 4 de octubre, la capital entrerriana será la sede para la disputa del Campeonato Regional de Clubes NEA A de Damas Sub 16 . La competencia se disputará de manera íntegra en el sintético de agua del predio La Tortuguita del Paraná Rowing Club.

Con la participación de los elencos locales Rowing y Talleres, serán ocho equipos que estarán divididos en dos zonas de cuatro. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales por el título, mientras que los dos peores de cada zona deberán jugar por mantener la categoría.

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La Zona A está integrada por Rowing y los conjuntos rosarinos de Universitario A, Provincial A y Old Resian A. Mientras que a la Zona B la formarán Talleres, Guaraní Antonio Franco de Posadas, CRAI de Santa Fe y Alma Juniors de Esperanza.

El fixture del Campeonato Regional de Clubes

Jueves 1 de octubre

09:00 – Universitario A vs. Old Resian A | Zona A

10:40 – Rowing vs. Provincial A | Zona A

12:20 – CRAI vs. Talleres | Zona B

14:00 – Guaraní A. Franco vs. Alma Juniors | Zona B

16:30 – Rowing vs. Universitario A | Zona A

18:10 – Provincial A vs. Old Resian A | Zona A

Viernes 2 de octubre

09:00 – Alma Juniors vs. Talleres | Zona B

10:40 – Guaraní A. Franco vs. CRAI | Zona B

12:20 – Universitario A vs. Provincial A | Zona A

14:00 – Rowing vs. Old Resian A | Zona A

16:30 – CRAI vs. Alma Juniors | Zona B

18:10 – Guaraní A. Franco vs. Talleres | Zona B

Sábado 3 de octubre

12:00 – 3.º de Zona A vs. 4.º de Zona B | 5º al 8º puesto

14:00 – 3.º de Zona B vs. 4.º de Zona A | 5º al 8º puesto

16:00 – 1.º de Zona A vs. 2.º de Zona B | 1º al 4º puesto

18:00 – 1.º de Zona B vs. 2.º de Zona A | 1º al 4º puesto

Domingo 4 de octubre

10:00 – Perdedor Partido 13 vs. Perdedor Partido 14 | 7º y 8º puesto

11:50 – Ganador Partido 13 vs. Ganador Partido 14 | 5º y 6º puesto

13:40 – Perdedor Partido 15 vs. Perdedor Partido 16 | 3º y 4º puesto

15:30 – Ganador Partido 15 vs. Ganador Partido 16 | 1º y 2º puesto