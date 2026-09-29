Se vienen cuatro días a puro hockey sobre césped en Paraná. Entre el jueves 1 y el domingo 4 de octubre, la capital entrerriana será la sede para la disputa del Campeonato Regional de Clubes NEA A de Damas Sub 16. La competencia se disputará de manera íntegra en el sintético de agua del predio La Tortuguita del Paraná Rowing Club.
Paraná recibe al Campeonato Regional de Clubes de Damas Sub 16
El Campeonato Regional de Clubes NEA A se disputará entre el jueves 1 y el domingo 4 de octubre en la capital entrerriana.
Con la participación de los elencos locales Rowing y Talleres, serán ocho equipos que estarán divididos en dos zonas de cuatro. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales por el título, mientras que los dos peores de cada zona deberán jugar por mantener la categoría.
La Zona A está integrada por Rowing y los conjuntos rosarinos de Universitario A, Provincial A y Old Resian A. Mientras que a la Zona B la formarán Talleres, Guaraní Antonio Franco de Posadas, CRAI de Santa Fe y Alma Juniors de Esperanza.
El fixture del Campeonato Regional de Clubes
Jueves 1 de octubre
09:00 – Universitario A vs. Old Resian A | Zona A
10:40 – Rowing vs. Provincial A | Zona A
12:20 – CRAI vs. Talleres | Zona B
14:00 – Guaraní A. Franco vs. Alma Juniors | Zona B
16:30 – Rowing vs. Universitario A | Zona A
18:10 – Provincial A vs. Old Resian A | Zona A
Viernes 2 de octubre
09:00 – Alma Juniors vs. Talleres | Zona B
10:40 – Guaraní A. Franco vs. CRAI | Zona B
12:20 – Universitario A vs. Provincial A | Zona A
14:00 – Rowing vs. Old Resian A | Zona A
16:30 – CRAI vs. Alma Juniors | Zona B
18:10 – Guaraní A. Franco vs. Talleres | Zona B
Sábado 3 de octubre
12:00 – 3.º de Zona A vs. 4.º de Zona B | 5º al 8º puesto
14:00 – 3.º de Zona B vs. 4.º de Zona A | 5º al 8º puesto
16:00 – 1.º de Zona A vs. 2.º de Zona B | 1º al 4º puesto
18:00 – 1.º de Zona B vs. 2.º de Zona A | 1º al 4º puesto
Domingo 4 de octubre
10:00 – Perdedor Partido 13 vs. Perdedor Partido 14 | 7º y 8º puesto
11:50 – Ganador Partido 13 vs. Ganador Partido 14 | 5º y 6º puesto
13:40 – Perdedor Partido 15 vs. Perdedor Partido 16 | 3º y 4º puesto
15:30 – Ganador Partido 15 vs. Ganador Partido 16 | 1º y 2º puesto