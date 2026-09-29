Una réplica de la histórica columna a San Martín será donada al museo de Boulogne-sur-Mer, en una iniciativa de la Asociación Tambor de la Libertad.

La original, obra de Osvaldo Rapetti, inaugurada en 1950. En la base se encuentran los escudos de Argentina, Chile y Perú; y en la parte superior un cóndor de bronce del escultor Conrado Noli.

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico.

La Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de la Libertad realizó una réplica a escala de la columna al Libertador, coronada por el Cóndor. La pieza será donada al Museo Casa de San Martín, en Boulogne-sur-Mer, Francia , donde quedará en exhibición como homenaje al prócer y como parte de la historia argentina.

En diálogo con La Mañana de La Red, por Radio La Red Paraná 88.7, Gabriel Garay, integrante de la Asociación y reconocido por su actividad como policía sanmartiniano, explicó el significado de la iniciativa y la importancia de recuperar la historia de un monumento que forma parte del patrimonio de Paraná.

Una réplica entrerriana de la Columna al Libertador llegará al museo de San Martín en Francia

Una historia olvidada de Paraná llegará a Francia: la réplica de la columna a San Martín

Foto: UNO/Gerónimo Flores

"Es lo mismo que tenemos en el parque, que la mayoría de los paranaenses conocemos como Monumento del Cóndor", explicó Garay al referirse a la réplica que llevó al estudio de la radio. En ese sentido, sostuvo que desde la asociación buscan recuperar la denominación original de la obra y poner en valor su vínculo con el general José de San Martín.

"Queremos sacar de raíz ese nombre, porque no es el nombre que se le dio en aquel momento", señaló. Según explicó, el entonces gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, ordenó construir la columna en 1851, pocos meses después del fallecimiento de San Martín. "Nuestro gobernador es el primer general que lo menciona como Libertador, ya que manda a construir la Columna al Libertador", afirmó.

Garay remarcó que la obra se encuentra actualmente en el Rosedal de Paraná, aunque considera que gran parte de la población desconoce su verdadero origen y significado. "La tenemos ahí, en el Rosedal, y no la conocemos. Por eso estamos haciendo todas estas actividades que se refieren a este monumento, para rescatarlo del olvido", expresó.

El objetivo, agregó, es que los propios paranaenses puedan conocer con mayor profundidad la historia del monumento y, al mismo tiempo, difundirla fuera de la ciudad. "Queremos darlo a conocer al mundo, ya que es el primer homenaje público al general San Martín", sostuvo.

Para conocer cuánto saben los vecinos sobre la historia de la columna, Garay realizó durante cuatro meses un trabajo de campo en distintos días y horarios. Se acercó a personas que se encontraban en el Rosedal y les preguntó si conocían la historia del monumento. "Todos coincidieron en la misma respuesta: no sabían nada", relató.

El relevamiento fue realizado de manera anónima y sin solicitar datos personales. Garay explicó que su intención era conocer el grado de conocimiento de los habitantes de Paraná sobre el monumento. Según contó, solamente encontró una persona, de 65 años, que pudo explicar la historia de la columna tal como actualmente busca difundirla la asociación.

"Caminamos en la ciudad y no conocemos dónde estamos", reflexionó Garay, quien consideró que existe una tarea pendiente para recuperar y transmitir la historia de los monumentos que forman parte del patrimonio de Paraná.

En relación con la historia de la columna, aclaró que no se trata del primer monumento dedicado a San Martín, sino del primer homenaje público. El proyecto fue impulsado por Urquiza en 1851, pero no pudo concretarse en ese momento y recién se llevó adelante aproximadamente un siglo después, en el marco del centenario del fallecimiento del Libertador.

"Lo que nosotros rescatamos es esta acción del general Urquiza en reconocerlo como Libertador y mandarle a construir una columna", explicó Garay. Según detalló, la obra había sido proyectada originalmente para la Plaza Principal, pero el proyecto quedó pendiente hasta que pudo concretarse años más tarde.

La réplica realizada por la Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de la Libertad tendrá ahora un destino especial: el Museo Casa de San Martín de Boulogne-sur-Mer, en Francia, lugar donde el Libertador pasó sus últimos años de vida.

"Este fue el último lugar donde estuvo viviendo el general San Martín", explicó Garay. Allí se encuentra una casa que fue adquirida por el Estado argentino y convertida en museo. "Es patrimonio nuestro", remarcó.

Garay destacó además una particularidad de ese espacio: su custodia está a cargo de un suboficial principal de Granaderos del Ejército Argentino, destinado allí en comisión. Según explicó, se trata de una función para la que se requiere preparación, conocimiento de la historia de San Martín y dominio de varios idiomas para recibir a los turistas que visitan el museo.

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico. Foto: UNO/Gerónimo Flores

La réplica será entregada formalmente el martes 6 de octubre a las 13, horario de Francia. Garay indicó que la recepción y donación ya están coordinadas y manifestó su intención de realizar una transmisión en vivo desde el lugar junto con algún medio de Paraná.

Además de la iniciativa vinculada con la columna, Garay continúa desarrollando actividades relacionadas con la figura de San Martín y la gesta de los Andes. Contó que ya realizó siete cruces de la cordillera y que en febrero próximo tiene previsto realizar el octavo.

"Voy a ir la octava vez y no voy a dejar de ir a la cordillera", afirmó. Explicó que realizó los cruces a caballo, en mula y caminando, mientras que también señaló su afición por las motos, aunque aclaró que los cruces de los Andes los llevó adelante utilizando distintas modalidades.

Para el próximo cruce, la Asociación está convocando a entrerrianos que quieran sumarse. La delegación llevará una bandera del Ejército de los Andes, cuya incorporación como bandera ceremonial a las escuelas centenarias de Entre Ríos fue presentada ante el Consejo General de Educación.

Garay señaló que la propuesta fue aceptada y que quienes quieran participar del próximo cruce pueden comunicarse con la Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de la Libertad a través de sus canales de contacto.

La iniciativa de llevar la réplica de la columna hasta Francia busca así conectar dos lugares vinculados con la historia de San Martín y recuperar, desde Entre Ríos, el valor histórico de un monumento que durante décadas fue identificado popularmente como el Monumento del Cóndor, pero cuyo origen y significado, según Garay, todavía permanecen desconocidos para buena parte de los paranaenses.