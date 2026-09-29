La Asociación Civil Arbolado adviertió por daños en las raíces de los históricos lapachos de Paraná y reclama medidas urgentes para evitar su muerte y posibles caídas

Preocupación por los lapachos de calle 25 de Mayo: denuncian daños en las raíces y riesgo de caída.

La Asociación Civil Arbolado expresó su preocupación por el impacto que la obra de remodelación de calle 25 de Mayo está generando sobre los históricos lapachos del centro, y advirtió que determinadas intervenciones realizadas sobre sus sistemas radiculares podrían comprometer tanto la supervivencia de los ejemplares como la seguridad pública.

Desde la entidad señalaron que existen errores técnicos en el manejo del arbolado durante la ejecución de los trabajos y remarcaron que, si bien valoran el nuevo diseño de cazuela única, común y continua (que favorece la infiltración de agua, la aireación del suelo y la biodiversidad edáfica), consideran necesario revisar de manera urgente las intervenciones efectuadas sobre las raíces de los árboles.

Obra de calle 25 de Mayo: advierten que la intervención pone en riesgo a los históricos lapachos

Según explicaron, la amputación de raíces y la falta de resguardo adecuado están provocando un grave daño biológico en los ejemplares. La situación adquiere especial relevancia porque los trabajos se desarrollan en plena etapa reproductiva de los lapachos, un período de elevada demanda energética para los árboles. En ese contexto, la exposición de las raíces al sol directo y a las altas temperaturas primaverales puede generar un importante estrés térmico e hídrico.

Desde la Asociación Civil Arbolado remarcaron que las raíces necesitan condiciones de humedad, oscuridad y temperaturas moderadas para desarrollar adecuadamente sus funciones de absorción de agua y nutrientes. Por ello, sostienen que dejarlas expuestas durante un período de alta exigencia fisiológica incrementa la vulnerabilidad de los ejemplares y puede afectar seriamente su capacidad de recuperación.

A esta situación se suma, según advirtieron, el corte de raíces de gran porte que cumplen una función fundamental en el anclaje estructural de los árboles al terreno. La pérdida de parte de ese sistema de sustentación podría comprometer la estabilidad de los ejemplares, especialmente frente a tormentas y episodios de fuertes vientos, generando además un potencial riesgo para la seguridad de peatones, vehículos y viviendas ubicadas en el sector.

Preocupación por los lapachos de calle 25 de Mayo: denuncian daños en las raíces y riesgo de caída.

Ante este panorama, la Asociación Civil Arbolado instó al Municipio y a la empresa ejecutora de la obra a adoptar de manera inmediata medidas de mitigación. Entre ellas, planteó la necesidad de cubrir e hidratar con urgencia el sistema radicular expuesto para recuperar las condiciones de humedad necesarias y solicitó detener la mutilación de raíces, además de realizar una evaluación técnica de la estabilidad de los ejemplares antes de continuar con las intervenciones.

La entidad destacó que la conservación de estos árboles no constituye únicamente una cuestión paisajística, sino también ambiental y de seguridad urbana. En un entorno cada vez más condicionado por el cemento, el cableado y la acumulación de calor, la arboleda de alineación representa una infraestructura verde indispensable para las ciudades, al aportar sombra, contribuir a la calidad del aire, moderar las temperaturas y favorecer condiciones ambientales más saludables para los vecinos.

Por ese motivo, desde la Asociación Civil Arbolado señalaron la importancia de que el desarrollo de la obra contemple criterios técnicos de protección del patrimonio arbóreo existente, procurando compatibilizar la renovación de la infraestructura urbana con la preservación de ejemplares históricos que cumplen funciones ambientales, sociales y urbanas esenciales.