Este miércoles 30 y el jueves 1° de octubre, los trabajadores tarjeteros de Paraná realizan la renovación de sus carnets habilitantes. Se trata de un momento clave ante la implementación del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) por parte de la Municipalidad de Paraná.
Paraná: tarjeteros reclaman garantías para seguir trabajando
Este miércoles 30 y el jueves 1°, trabajadores tarjeteros de Paraná renuevan sus carnets habilitantes en el Municipio y renuevan el pedido de información sobre su destino
Tarjeteros nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) Entre Ríos sostienen "que la renovación de los carnets no puede ser un trámite aislado: es la continuidad de una actividad laboral que durante años permitió el sustento de más de un centenar de familias de nuestra ciudad. Por eso, volvemos a plantear la necesidad de que el Municipio garantice que ningún trabajador quede afuera del nuevo sistema, que se respete el derecho al trabajo y que se genere una mesa de diálogo concreta para definir cómo será la incorporación de los tarjeteros al nuevo esquema", expresaron en un comunicado.
Planteos
- La implementación del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido debe contemplar a los trabajadores tarjeteros
- La modernización del sistema no puede convertirse en un proceso de exclusión laboral.
- El Municipio asumió el compromiso de implementar el nuevo SEM antes de diciembre. La transición debe tener definiciones. Se aguarda una reunión entre el Municipio, los trabajadores y la empresa adjudicataria para avanzar sobre precisiones cómo, cuándo y de qué manera se implementará el nuevo sistema, si los trabajadores serán incorporados, bajo qué condiciones y qué propuesta concreta tendrá el Municipio para quienes no ingresen.
- "La reconversión laboral tiene que ser parte de esa planificación: con alternativas concretas de trabajo e ingresos, construidas junto a los trabajadores".