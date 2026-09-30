Paraná: tarjeteros reclaman garantías para seguir trabajando

Este miércoles 30 y el jueves 1° de octubre, los trabajadores tarjeteros de Paraná realizan la renovación de sus carnets habilitantes. Se trata de un momento clave ante la implementación del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) por parte de la Municipalidad de Paraná.

Tarjeteros nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) Entre Ríos sostienen "que la renovación de los carnets no puede ser un trámite aislado: es la continuidad de una actividad laboral que durante años permitió el sustento de más de un centenar de familias de nuestra ciudad. Por eso, volvemos a plantear la necesidad de que el Municipio garantice que ningún trabajador quede afuera del nuevo sistema, que se respete el derecho al trabajo y que se genere una mesa de diálogo concreta para definir cómo será la incorporación de los tarjeteros al nuevo esquema", expresaron en un comunicado.